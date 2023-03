È un periodo in cui una certa parola italiana - da sempre tabù culturale - ha curiosamente campeggiato sugli striscioni dei curvaioli più poliglotti del globo terracqueo: dai tifosi francesi del Nantes (penultimi avversari della Juve in EL) ai supporter tedeschi del Bayern (per "squisita" solidarietà con i compari dell'Eintracht Francoforte, avversario del Napoli in CL). In questo contesto si ritiene però superfluo approfondire 2 vicende già note perché accomunate dallo stesso epiteto ingiurioso accostato a club o soggetti istituzionali di casa nostra. Piuttosto ricorrerebbe l'obbligo di evidenziare il titolo - in apparenza di argomento "equipollente" - di un boxino apparso sulla prima pagina di lunedì 13 marzo di Record, uno dei 3 quotidiani sportivi portoghesi: "CONCEIÇÃO CAÇA ITALIANOS".

Ora, siccome si fa davvero fatica a pensare che certi periodisti iberici fossero interessati ad investigare sul "risultato nostrano" della peristalsi intestinale del tecnico del Porto, è presto giunto in soccorso Google Translate, azzerando subito l'equivoco linguistico con la corretta traduzione dal portoghese: "Conceição dà la caccia agli italiani". Ah, ecco! Purtroppo per Sergio, però, l'esito del suo doppio "safari" a caccia dell'ennesima preda peninsulare non ha dato gli esiti sperati. Colpa o, meglio, merito dei "soliti" nerazzurri che una volta tanto si sono presi avanti sulla storia e con 1 giorno d'anticipo sul vecchio calendario romano (dal 15 al 14 del mese corrente) hanno tramutato il famoso Cesaricidio alle Idi di marzo in "Porticidio".

Dopo tutte le critiche ricevute nell'ultimo periodo - più che giustificate a seguito dell'ulteriore caduta di La Spezia - evidentemente i "senatori" nerazzurri (ma non solo...) se l'erano proprio legata al dito. Era ora di farla finita con 'sta storia del Porto bestia nera delle squadre italiane nelle coppe europee in anni recenti. Tutte fuoriuscite per mano sua, tranne una. Si chiamassero, le altre: Lazio (2021-22, turno intermedio di EL), Napoli (2013-2014, ottavi di EL), Roma (2018-2019, ottavi di CL), Juve (2020-2021, ottavi di CL), Milan (2021-2022, gironi di CL). Almanacchi in una mano (ed alambicchi nell'altra...), l'unico antidoto nostrano che ha SEMPRE funzionato contro il "veleno" di Oporto è stato elaborato nel tempo da valenti alchimisti come Martins, Adriano (con 3 provette...), Cruz (con 2) nonché, venendo all'attualità, da Lukaku. Noti "sicari" in rigorose tuniche nerazzurre, ma dai metodi esecutivi tutt'altro che "brutali": niente armi bianche, solo tiri vincenti nello specchio della porta. Anzi, del Porto... D'altronde i suoi giocatori, come tanti ignari replicanti del Giulio Cesare che fu, avevano osato recarsi al loro "senato" del do Dragão nonostante gli avversi presagi della gara d'andata, allorquando i lusitani erano usciti sconfitti dal San Siro nerazzurro dopo un filotto di ben 22 gare stagionali articolate in 19 vittorie e 3 pareggi.