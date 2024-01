Kristjan Asllani beffato da stesso nel gioco lanciato sui social della Lega Serie A. Mentre prova a piazzare in classifica i 10 migliori centrocampisti della storia dell'Inter senza conoscere l'ordine di chiamata dei singoli, il giovane regista albanese finisce per arrivare addirittura al primo posto, con il settimo per un mostro sacro come Matthaus. Una classifica finale non vista bene dallo stesso Asllani, sorpreso tra le risate generali.