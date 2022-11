"Allo Juventus stadium si conferma che questa Inter con le pari grado o superiori, in Italia non c'è trippa per gatti. Tutte perse. I motivi, mediamente distribuiti tra allenatore, calciatori e Direzione Sportiva. All'estero si fa una discreta figura, perdendo sempre con le top però. La vittoria ed il pari col Barcellona non fanno testo in quanto quello era il Barcellona in emergenza e più scarso degli ultimi 10 anni. In CL le squadre lasciano gli spazi alle scorribande interiste in Italia no. La Juve ha giocato, sapendo i limiti dell'Inter nell'uno contro uno, ove nessun interista salta l'uomo da fermo né esiste un trequartista che fa superiorità a ridosso degli attaccanti che poi girami a vuoto. Allegri lo sapeva perfettamente, ha giocato di "corto muso" ed ha vinto. Inzaghi affronta queste partite con troppo timore reverenziale, sta in attesa di avere chance che con le grandi arrivano o col contagocce o sporche, con l'aggravante di andar sotto nel momento di massima spinta perché la squadra si comporta sopra le proprie possibilità perdendo le distanze, quasi a ribellarsi all'attendismo che l'allenatore impone in queste gare. Ormai il campionato è definitivamente perso a meno che a gennaio arrivino i giocatori che mancano ma dubito possa accadere (sia competere per il tricolore che per gli acquisti di mercato). Non ci sono sghei. E occhio al posto Champions, potrebbe essere a rischio".

Fredrik

"Buonasera a tutti,la trasferta di Torino ci ha riconsegnato dei dubbi e delle difficoltà,che se non credevamo del tutto superate,perlomeno pensavamo di averle metabolizzate meglio,parecchio contratti e tanti errori nel concludere,e questo lo paghi,distanza siderale dalla vetta,ma quello che da da pensare che fino ad oggi non hai vinto con una squadra "pesante "in Italia,come ti era capitata prima un inerzia favorevole ,stasera ti ha voltato la faccia e con questo non voglio giustificare nessuno,anzi la differenza la fai quando delle inerzie te ne sbatti allegramente...perdere oggi significa tanto per il campionato,forse abbiamo le scorie ancora della passata stagione,ma per ora onestamente non mi sento di tirare le somme,aspetto e guardo e spero,da questa partita ho ricevuto questo,dalla prossima chissà,resto li aspetto e guardo con dispiacere e amarezza quando perdiamo sicuramente,ma comunque con la consapevolezza che magari riusciamo a sorprenderci nel tempo a venire,ripeto,sicuramente errori in campo e in panchina sono stati fatti,ma stasera obbiettivamente non mi sento di criticare ne l una ne l altra,per me è andata cosi e basta,delusione si ma livore e rabbia no,la strada e lunga e la nostra storia ancor di più,avanti con maggior impegno forza coraggio e voglia,siamo l INTER,più forti dell avversità del dileggio gratuito,della ciarlataneria imperante,con i nostri pregi e difetti,forza ragazzi riscattateci e riscattatevi CIAO FORZA INTER SEMPRE E COMUNQUE!!!!".

Gianluca

"Gentilissima Redazione, nel ringraziarvi, come sempre, per la possibilità che concedete ad ognuno di noi di esprimere le nostre opinioni, scrivo queste brevi riflessioni dopo l'indecente partita di stasera. L'unico modo per poter risollevare una stagione così negativa, inizata già molto male durante le prime amichevoli, è un cambio di guida tecnica, che riporti la squadra ad avere maggiore serenità. Il miglior modulo in questo momento è il 442, così schierato: Onana, Darmian (D'Ambrosio), Skriniar, Bastoni (Acerbi), Gosens, Barella, Calhanoglu, Brozovic (Mkhitaryan), Dimarco, Dzeko (Lukaku), Lautaro. E' ormai evidente che il 352 continui a condizionare il rendimento di molti calciatori che sta diventando sempre più altalenante. I troppi gol subiti sono un indice chiaro che ha solo un responsabile e si chiama Inzaghi, totalmente incapace a fornire a questa squadra un equilibrio tattico. Gli unici 2 obiettivi rimasti sono le coppe nazionali, non si dovessero vincere neanche queste sarà necessario compiere un massiccio intervento di rifondazione, a cominciare dai piani più alti della Società. Diversamente, si ripiomberà sempre più nell'abisso della mediocrità, che abbiamo già vissuto fino a qualche anno fa. Cordiali saluti".