"Ed eccoci giunti al giorno dei festeggiamenti (116 anni) di un'Inter che si sta ritagliando una stagione come merita il sodalizio fondato dai 44 soci dissidenti della Milano rossonera ritrovatisi presso il ristorante "Orologio" in un lunedì milanese del lontanissimo 9 marzo 1908 con il chiaro intento di fondare una squadra che si distinguesse dai cugini dandole quell'indispensabile timbro di internazionalità capeggiati dall'intraprendente cartellonista e caricaturista Giorgio Muggiani a dipingerne il logo ispirandosi ai club inglesi scegliendo come colori sociali il nero e l'azzurro. Il motivo di questa scelta ricadde nel fatto che all'epoca non esistevano i pennarelli bensì le matite a due colori (rosse sa una parte e blu dall'altra); pertanto qual era il colore che più di ogni altro si poteva anteporre al rosso che assieme al nero componeva le maglie del Milan? Naturalmente il blu. Primo presidente fu nominato Giovanni Paramithiotti, primo capitano lo svizzero Hernst Marktl mentre la figura dell'allenatore (all'epoca allenatore/calciatore) fu affidata a Virgilio Fossati caduto in guerra a Monfalcone il 29 giugno 1916. Una squadra che vinse quasi subito (il primo titolo, quello che solo dal 1924 sarà chiamato Scudetto, se lo aggiudicò nell'aprile del 1910 nel tumultuoso spareggio contro la Pro Vercelli) arrivando oggi ad avere una sala dei trofei che tra titoli nazionali e internazionali ne contempla ben 45. L'ultimo (la Supercoppa italiana) lo ha fatto suo lo scorso gennaio in terra saudita e che adesso, grazie al brillante undici messo su da Simone Inzaghi che sciorina un calcio meraviglioso sta correndo più forte che mai ad acchiappare la Seconda Stella 58 anni dopo la Prima che l'allora Inter targata "H.H." avrebbe fatto sua 58 anni dopo la fondazione...E se si pensa che in quel 9 marzo di 116 anni fa quella notte milanese era costellata di stelle quel che oggi si scruta rimanendo estasiati all'epoca brillava già di luce propria... AMALA...!!!".

Francesco