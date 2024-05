"La sbornia post festeggiamenti non è stata smaltita o almeno non da alcuni. Involontariamente abbiamo fatto un favore all’amico di Marotta, quel Carnevale che ci ha comprato Pinamonti a 20 mil €, ah, ah. Comunque rosico perché ancora una volta la squadra del fu presidente Squinzi (noto milanista) ha ottenuto la decima vittoria contro di noi. Vuoi che nel testamento abbia lasciato dei munifici premi partita in caso di vittoria proprio e solo contro noi? Tornando a palla, due indicazioni di mercato. Uno, vendere Dunfries, avrà anche avuto problemi fisici ma ha una velocità di pensiero a livello di un bradipo e piedi come mattoni, giusto il fisico lo salva ed in queste partite bloccate serve poco o nulla. Piuttosto opterei per Pavard come quinto, piedi ed intelligenza di altro livello se proprio non arriva Van Bissaka. Asllani ha dimostrato che sa giocare discretamente nella nostra metà campo ma non a sufficienza nell’altra. E’ la brutta copia di Brozo. Nel calcio di Inzaghi non è determinante, lo usa solo nella fase di contenimento. Vendere e prendere uno fisicato. Arnautovic si è tolto lo sfizio, costato un botto all’Inter, voleva vincere un secondo scudetto senza però lasciare il segno, come nel primo. Abbia la decenza di rescindere se veramente ama l’Inter. Qualsiasi al posto suo, anche pagato poco, riuscirà a far di più. Una osservazione sulla partita. Sembrava esser tornati negli anni del catenaccio, con tanto di furberie, perdite di tempo con l’arbitro che avallava certi comportamenti. Se la serie A vuole darsi un tono, quello è un arbitro che non dovrebbe arbitrare in quanto nuocerebbe allo spettacolo".

Fredrik

"Mi dispiace caro, magnifico fin qui e stimatissimo mio mister, ma non si fa. Dici che l' interismo ti e' entrato nella pelle e poi fai queste cose? Delle due una: o non hai capito cosa vuoldire, o ci vuoi prendere bonariamente in giro,ma siccome ti giudico prevalentemente sincero, propendo prt la prima ipotesi. E quindi mi corre l' obbligo di spiegarti che l'interista non sopporta di perdere pressocche' volutamente, non lo sopporta mai, figurarsi così...l'interista non e' mai sazio e in una stagione come questa inseguire dei record bellissimi (numero di partite a segno, 100 punti, gol subiti) e' importante anche per rispondere a chi, pietosamente, sostiene che si è vinto più per carenze altrui che per meriti propri, e poi perché, si sa bene, i record restano nella storia del campionato. Stasera mi e' sembrato di vedere errori che non rispecchiano per niente quanto di buono, tantissimissimo, il nostro tecnico ha dimostrato, in primis una grande sicurezza nei propri mezzi ed una serenità nelle scelte che lo hanno portato al risultato. E invece stasera, improvvisamente,e improvvidamente, decide di lasciare fuori sei titolari , più un infortunato sette...Io capisco la voglia di gratificare atleti che si sono allenati tutto l'anno con professionalità e impegno, ma hai vinto con cinque giornate di anticipo? mettine due/tre a partita, non zero alla prima e sei + uno alla seconda! E poi, vedi come sta andando la partita, metti altri titolari in campo nell' ultima mezz'ora, e lo sai soprattutto perché avresti dovuto farlo? Perché hai visto e sentito l'amore di 15.000 persone sugli spalti tifare e cantare per 90 minuti, credimi caro mio, DOVEVI farlo, quantomeno per loro. E invece, quando potevi almeno inseguire il record di partite in gol, con l'ultimo cambio chi entra? Thuram? No, Klassen... Ma poi, giusto con il Sassuolo, che due anni fa si comporto' in modo indegno nella partita che diede lo scudetto del Milan ad discapito nostro! Un interista questo non lo dimentica! No, non CI e' piaciuto, se Inzaghi fosse veramente affetto da interismo puro, non l'avrebbe fatto, ma se resta con noi può arrivarci... Che poi già leggo commenti acidi, ma per la verità non del tutto insani, in cui si intima alla squadra di giocare le altre partite che decideranno le retrocessioni con la stessa formazione, e se mi immedesimo nei tifosi delle squadre coinvolte non mi sento di dargli tutti i torti... Insomma, Inzaghi ha fatto un bel casino! Personalmente anche peggio sono state le parole post partita, perché se solo penso di affrontare un altro anno con gli attaccanti di ricambio che rispondono al nome di Sanchez e Arnautovic, con tutta la simpatia del mondo, non credo di potercela fare, e quindi mi chiedo: ma perdere una partita e almeno tre record per fare giocare i trentacinquenni che se ne andranno, ma che senso ha??!!!!!! Capirei fare giocare i più giovani e fargli fare esperienza, ma dove sono ???? Ok, non pensiamoci più, però qualcuno faccia presente al mister che l'interista, quello vero, pur se felice, doppiostellato, e ubriaco di festeggiamenti, stasera ci rimane male male. Zanetti, pensaci tu. Concludo, come un genitore fa con un figlio che ha commesso un errore, ribadendo l'immensa stima, ammirazione, simpatia e affetto per il nostro tecnico che ormai ci e' entrato nel cuore. Come sempre, e per sempre, forza cara Inter".

Raita

"Buonasera, tifoso da 60 anni, stasera ho capito quanta delusione può dare questa squadra. Capisco tutto, ma devi essere serio e comportarti in campo da professionista, questo non è stato e pertanto la gioia che abbiamo avuto nei scorsi giorni è stata abbondantemente superata dalla delusione odierna. Mi auguro che ciò serva da lezione, perchè una grande squadra, deve essere sempre tale e non vengano a dire che può succedere. Una società seria non si comporta così, siamo l'INTERNAZIONALE, gloriosa e grande e non possiamo cadere in queste pochezze e far ridere i ns avversari di sempre. Scusate lo sfogo, spero che gli addetti si guarderanno in faccia e proveranno ciò che abbiamo provato noi questa sera. Grazie!!!".

Carlo

"Buongiorno redazione. La critica ci sta come ci sta l’elogio. Il fatto che si parli di ingaggi dell’ordine di 12 milioni altamente disequilibranti sulla squadra e nel contempo si offrano prestazioni disequilibranti sul buon andamento del campionato lo trovo personalmente disdicevole. E’ un a questione di immagine ma ancora piu’ importante,di sostanza. Si sa che il post bagordi poteva dare un certo tipo di risvolti,ma non e’ corretto verso altre squadre oltre al Sassuolo che lottano per salvarsi…Quindi 12 milioni di calci nel sedere ribadisco! Essere esosi e poi fare queste figure in campo,anche no… Pessimo esempio".

Antonio

"Ci sta e si poteva prevedere, certo l’amaro in bocca rimane ma tocca imparare anche da queste sconfitte e allora mi permetto da tifoso interista classico di fare qualche considerazione generale . Troppa fretta e poca obiettività nel fare celebrazioni a chiunque perché l’euforia della seconda meritata stella rischia di non farci capire gli errori commessi in una stagione che ci ha visti sì dominare in campionato e dimostrare di essere i più forti d’Italia vincendo la super coppa ma anche uscire di scena troppo presto sia in Italia (sia campionato che in coppa per ragioni diametralmente opposte) che in Europa a mano di una squadra decisamente inferiore ! Dicevamo capire gli errori per non commetterli in futuro……. Ma dove abbiamo sbagliato ? Io credo che l’errore più grande sia stato nella costruzione della rosa perché se Pavard e Thouram sono stati colpi molto positivi va detto che Frattesi per quanto costato è stato utilizzato troppo poco e sempre considerato niente più di una riserva di lusso mentre Cuadrado,Klassen,Arnautovic,Sanchez si sono dimostrati totalmente inutili ! A mio parere l’errore è di concetto ! Oggi le grandi d’Europa non hanno titolari e riserve ma più di 20 cotitolari (Marotta ha espresso il concetto più volte ma Inzaghi non sembra capirlo…..).Col Sassuolo hanno giocato le riserve e si è visto ! Non tanto perché siamo giocatori di altra levatura ma perché sono avulsi dal progetto tecnico e non riescono, loro malgrado a produrre gli stessi schemi con la stessa intensità dei “titolari” .questa purtroppo in sintesi si può definire “mentalità provinciale” non da grande squadra, quella mentalità che nella sua evoluzione Inzaghi deve abbandonare aiutato dai nostri bravi dirigenti che grazie alla loro enorme esperienza devono impedirgli di commettere errori grossolani come circondarsi di quasi ex giocatori( il rinnovo di Acerbi dopo la sua peggiore stagione ed acciacchi fisici vari e’ un brutto segnale ) purché fedeli al suo credo calcistico e preferire l’esperienza di Cuadrado ,Klassen o Sanchez lasciando partire il miglior quinto del campionato italiano (Bellanova ) e giovani dal potenziale enorme come Agoume ed Esposito per trovarsi in rosa 3 giocatori inutili che sostanzialmente non hanno mai disfato le valige ! In rosa i giovani sono solo 2 e nonostante quando chiamati in causa abbiano dimostrato la loro dedizione fornendo prestazioni ottime vengono usati col contagocce e non sono ancora inseriti a pieno nell’organico della squadra anche se Asslani gioca dai noi per il secondo anno e Bisseck oltretutto le poche partite in cui è stato impiegato ha giocato inspiegabilmente fuori ruolo come Buchanan il cui acquisto rimane per me ancora un mistero in quanto nonostante mi sembri un buon giocatore non credo centri nulla con le idee tattiche di Inzaghi essendo uno “sgommatone da fascia” senza le doti difensive indispensabili al nostro tecnico ( se penso che è costato quanto serviva per riscattare Bellanova piango……) . Insomma basta gongolarsi per un campionato vinto credendo di essere perfetti perché la perfezione è parecchio lontana ma nonostante sia per definizione impossibile da raggiungere si deve rincorrere sempre perché solo così si può migliorare ! Amala".

Alberto

"Buongiorno redazione, trovo stucchevole che si dica, "un'Inter scarica perde col Sassuolo, era prevedibile"..prevedibile un corno se non per il mondo delle scommesse, con il Sassuolo si poteva e si doveva vincere, anche ubriachi dopo i festeggiamenti post scudetto, inutile e irrispettoso accampare scuse di qualsiasi tipo, per la credibilità del Club e per il calcio in generale, questa sconfitta è peggio di quella dell'andata, un passo falso ci può stare, quello di ieri sera mi puzza molto, il Sassuolo perde 3-0 in casa con il Lecce, prende 5 gol dalla Fiorentina e poi sembra il Real con l'Inter(e spero vivamenteche retroceda), non é per niente credibile, é vero che nel calcio può accadere di tutto, ma così mi sembra troppo, una macchia sulla seconda stella, purtroppo. Cordiali saluti.

Andrea