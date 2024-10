"Vittoria buttata via, le cause. La partita ha visto l’Inter segnare, su azione, solo un gol ed invece subirne quattro su azione dalla Juve. Aver segnato solo un gol su azione nonostante le tante occasioni create e’ una causa da affrontare. Aver subito ben quattro gol su azione anche questa è causa da affrontare. E allora affrontiamole. Mentalmente molti della squadra sembrano stanchi o alquanto pigri mentalmente. Si individua a mio parere un eccesso di protagonismo fine a se stesso e meno in favore dei compagni (vero Thuram?). Lautaro ha le pile scariche e non incide come la passata stagione (non corre recuperarlo fisicamente). Barella sembra essere tornato di pessimo umore e forse ha capito che in squadra si è rotto qualcosa. Mhktaryan è tornato in forma e concentrato insiee ed me ai due interisti di ferro Dimarco e Bastoni. I troppi impegni ravvicinati, anche con le nazionali. hai fatto il resto. Dunfriess e Bisseck hanno tempi di reazione ,da bradipo, alle situazioni. Emblematico è come si è preso il gol del 3-4. Pressing sull’out nella metà campo Juve che fatto mollemente fa uscire la palla alle spalle di tre dell’Inter. Si avvia il contropiede a campo aperto. Dunfriess, come dicevo prima, anziché attaccare Yldiz e contrastarlo (poteva anche fare fallo, non era ancora ammonito) ben fuori area, lo lascia bellamente entrar in area, stando a due metri da lui che infatti ringrazia e segna. Purtroppo l’assenza di Acerbi, la sua esperienza e non certo la sua velocità, si è sentita. De Vrij male male. Continuo a dire che ci mancano due centrali veloci. Cambi di Inzaghi, malino. E c’è un altro grosso problema, non c’è tempo, si rigioca al ritmo di una ogni tre giorni. Incrociamo le dita perché Conte ed il suo Napoli non si lasceranno sfuggire l’occasione della fuga".

Fredrik

"Certo che c’è stata anche un po’ di sfortuna ma la abbiamo aiutata tantissimo ! Inzaghi praticamente non ne ha azzeccata una ma togliere Pavard per Bisseck e farlo soprattutto perché il francese era stato ammonito e’ roba da oratorio ! Certo che Bisseck poteva fare meglio ma i 3 dietro vivono di equilibri importanti e delicati e non si cambiano a 15 minuti dalla fine, soprattutto per futili motivi ,e questa è una legge risaputa da tutti ! Questo errore però Inzaghi lo fa molto spesso , di solito toglie Bastoni inspiegabilmente e prendiamo gol quasi sempre . Mi fa tanta tristezza vedere come Motta abbia ribaltato la partita mettendo ragazzini mentre i nostri giovani talenti sono stati tutti venduti o ceduti in prestito mentre Inzaghi coi cambi abbia rovinato una partita già vinta . Ultima considerazione la voglio fare sui portieri ….. il loro portiere ha fatto 2 parate mostruose mentre Il nostro nemmeno una e se penso che a Digregorio ( interista fin da bambino ) abbiamo preferito Martinez e che quest’ultimo ha collezionato zero minuti finora davvero sono molto confuso anzi credo che di confuso ci sia qualcun’altro visto che gli unici 2 giocatori che ci siamo potuti permettere di comprare non hanno mai giocato un minuto in 2 ! Amala".

Alberto

"Di "derby d'Italia" se ne eran giocati 251 ma (nel 1983, a Torino, ci fu un 3-3 invalidato da un "mattone" che sfondando il vetro del pullman dell'Inter colpendo Gianpiero Marini fu poi tramutato nello 0-2 a tavolino...) mai uno di essi era terminato 4-4. Statistica a parte, quel che vien fuori dal pirotecnico pareggio (bello solo per gli esteti del calcio...) è che il divario tra l'Inter e la Juventus c'è ancora (e, con buona pace dei bianconeri, il cui zero alla voce sconfitte è comunque un buon segnale, continua a esserlo in favore dei bauscia) ma in casa meneghina (pur essendoci liete note, una su tutte la freddezza di Zielinski...) c'è da riflettere parecchio perché, se si stava conducendo in porto quello che poteva essere un trionfo (e forse più) andando vicinissimi (e a più riprese) alla quinta marcatura facendosi invece riprendere mostrando (non dal via di questa stagione) insolite fragilità, di cose da sistemare c'è ne sono soprattutto dalle parti di Sommer. Ultimo baluardo fin troppo perforato (dopo la prima col Genoa sta continuando a raccogliere troppi palloni in fondo al sacco) di una squadra che sul 4-2 doveva gestire il cospicuo vantaggio con il pezzo forte di casa "le devastanti ripartenze". Gettata alle ortiche una vittoria che le avrebbe permesso di tenere il passo del Napoli (adesso a +4...) non c'è tempo per imprecare a nulla ma c'è solo da fare tesoro degli errori (soprattutto di presunzione...) sfruttando il buon calendario che nelle prossime due uscite ravvicinate la vedrà affrontare l'Empoli in trasferta e il Venezia al Giuseppe Meazza... AMALA...!!!".

Francesco

"Nessun allenatore le indovina tutte, però a me pare che Inzaghi non impari dai propri errori, tipo le sostituzioni di Perisic e Calhanoglu nel derby che ci costò lo scudetto del 2022. Oggi ha tolto Pavard perchè ammonito, lanciando la "banda del buco" Dumfriese - Biasseck sulla fascia destra. E dal 4 a 2 è arrivato il 4 a 4. Pavard, per conto mio, è il giocatore più intelligente di tutta la difesa. Io penso che potesse gestire il giallo Avere subito tanti gol nelle prime 9 partite è figlio di tante cose. Giocatori più vecchi, sia in difesa che a centrocampo e una certa PRESUNZIONE, a partire dall'allenatore. Mi spiego Sul 4 a 2 a favore non è necessario che tutti i difensori vadano in area sui corner. Con la Juve è sempre successo e sulle respinte della difesa l Inter ha preso una caterva di contropiedi. I giocatori se li lasci fare ci vanno sempre in area per cercare il gol. Ma sta all'allenatore di imporsi. Perchè è più importante non prendere il gol del 4 a 3 che fare il gol del 5 a 2. La coppia di sinistra Dimarco e Bastoni vanno bene in attacco ma come difensori lasciano a desiderare. Sempre. Per evitare di prendere molti gol dalla loro fascia, le sortite vanno limitate quando si è in vantaggio. Bisogna fare una valutazione se conviene più attaccare o gestire Se sei in vantaggio, i giocatori si dovrebbero autolimitare da soli, se non glielo dice l'allenatore. Se si continua con questa mancanza di prudenza, e questa presunzione di fondo da parte di tutte le componenti, in campionato si fa la fine del 2022 2023. E non sempre c'è una finale di C L a salvare la stagione, anche se persa".

Maurizio

"Vergognosa......abbiamo una difesa vergognosa, con marcature troppo larghe, i 4 gol subiti dalla Juventus sono la testimonianza di come si muovono i nostri difensori in area, sembrano stralunati , impauriti, poco aggressivi su gli attaccanti bianconeri.....abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la partita sul 4a2, ma DiGregorio ( venduto dai nostri tre scienziati al Monza per la modica cifra di 4 mln,) li ha tenuti a galla con due grandi parate su Dimarco e Barella , mentre il nostro Sommer si inginocchiava sul terzo gol bianconero senza nemmeno provare a tuffarsi , peggio ancora sul pareggio di Yildiz su cui tiro pur toccando il pallone non riusciva a deviarlo , che differenza tra i due portieri !..... subiamo troppi gol!...così non si va da nessuna parte, Inzaghi ci ha messo del suo con i cambi, perché togliere Pavard che stava facendo bene? ...non si può cambiare sempre chi viene ammonito, addirittura dopo 4 minuti, ma dai!....adesso bisogna rimboccarsi le maniche è reagire subito con l'auspicio che Inzaghi trovi la quadra per la difesa perché con queste marcature troppo larghe quest'anno mi sa che trofei non ne arriveranno ....saluti".

Francesco

"Il tanto atteso derby d'Italia finisce in parità. Ma considerando ciò che è successo,questo è un pari difficile da digerire e piu simile ad una vera sconfitta. La nostra difesa è oramai irriconoscibile e prende gol a valanghe. Purtroppo se è vero che Inzaghi ha la grande capacità di far giocare bene le squadre e di creare gruppo, è anche vero, fatto oramai acclarato, che lo stesso sia totalmente incapace di leggere le partite effettuando cambi peggiorativi che portano la squadra in una situazione di sofferenza. Ciò è quello che è accaduto anche ieri sera. Tutte le sostituzioni si sono rivelate errate, e errate si sono mostrate anche le diciture tattiche impartite dal mister; errori che purtroppo hanno aiutato la Juve a pareggiare un 4 a 2 che con più accortezza si poteva portare benissimo a casa. Ora l'amarezza rimane, unita alla consapevolezza che questa Inter è ben lontana da quella ammirata nella scorsa stagione. Le responsabilità vanno divise tra allenatore, giocatori e dirigenza. Quest'ultima non è riuscita a comprendere della necessità di dover effettuare, in sede di mercato, dei cambi soprattutto nel reparto arretrato, chiudendo il mercato, in largo anticipo, a giugno. Un errore grave che purtroppo si riperquotera' sull'intera stagione della nostra Inter. I giocatori invece hanno perso smalto e fame di vittoria, nonché quella cattiveria agonistica che li aveva portati a stravincere il campionato. L'allenatore ha incominciato ad effettuare una miriade di errori nelle scelte dei giocatori lasciando la squadra in difficoltà. La dirigenza come abbiamo sopra accennato, ha cominciato a perdere quell'acume e diligenza che ci aveva consentito di rimanere a galla nonostante le difficoltà economiche della società. Peccato, la stagione è lunga ma la sensazione che la stessa sia in salita rimane ed è molto forte. Amala!".

Stefano

"Un pareggio che ha il sapore della sconfitta. È inaccettabile farsi recuperare due gol di vantaggio in casa da una Juve così mediocre. Non è dovuto ad un calo di tensione mentale come molti sostengono anche perché la squadra lotta e combatte in ogni partita ma alla incapacità di gestire le partite. È compito di Inzaghi capire quando è il momento di spronare i giocatori a pressare, attaccare e mantenere il possesso palla e quando gestire le varie fasi delle partite permettendo ai propri giocatori di recuperare energie e avere il controllo del gioco e del campo per evitare di subire gol in contropiede e farsi trovare sbilanciati. Partite come quelle di ieri sera possono inoltre togliere quella sicurezza di invincibilità che ha accompagnato la squadra per tutta la scorsa stagione. È chiaro che subendo così tanti gol rispetto alla scorsa stagione venga spontaneo addossare la colpa alla difesa ma è la colpa è sempre di tutta la squadra Certamente Inzaghi troverà la soluzione per bilanciare il gioco ma è ancora più importanteche la trovi al più presto. Amala, sempre".

Barbara

"Buongiorno a tutti e alla redazione, solo due parole: ""MA NESSUNO PARLA DEL PORTIERE DELL'INTER??"". Ci stanno gli errori dei difensori ma non quelli del portiere, Cordiali saluti a tutti".

Domenico

"Tra Dumfries e Bisseck siamo messi bene. Spero che Inzaghi gli faccia vedere 70 volte gli errori, anche se dubito capiscano. E scusate ma Sommer sarà sicuramente bravo e costante ed un'ottima persona, ma non fa una parata difficile neanche a morire: è ora di provare a far giocare Martinez".

Matteo

"Buon giorno é la prima volta che Vi scrivo per porVi questa riflessione: tra le varie analisi negati sull'Inter, non solo le Vostre ma anche di altri giornalisti ed esperti di calcio ( leggi calciatori commentatori ), noto che mai giudizi durissimi vengono esternati nei confronti di Sommer. Per me é un portiere mediocre e se avete il tempo di rivedere i goals subiti quest'anno e l'anno passato per il 70/80% sono sue responsabilità. Non può giocare in porto un " nano " alto appena 183 cm. Basta vedere ikl secondo goal della Juve ( non ci arriva sul cross perché é corto ) e così su altre reti subite. Inoltre non si posiziona e non capisce dove va la palla, infatti; si inginocchia e guarda (prima rete di Yildiz Gol i gabbia e molti altri ) a me sembra che Inzaghi non capisce che ormai é un portiere sul viale del tramonto come lo fu Handanovic ( dopo aver preso una valanga di reti da tiri parabilissimi lo sostituì con Onana ora é arrivato il momento di Martinez anche perché se prende gli stesi gol almeno é giovane e fa esperienza. Potrei continuare ma sarebbe un ripetersi come fa Sommer su i gol che prende. Suggerite ad Inzaghi di uscire dalla medocrità egli allenatori provinciale ( allena l'Inter ) basto con le sostituzioni degli ammoniti si può vincere anche in 10 casomai...".

Luciano

"Nella mia lunga militanza di tifoso interista (74 anni di età e 63 anni da tifoso) non avevo mai assistito ad una follia del genere da parte della squadra del cuore contro la più “odiata” avversaria dalla stragrande maggioranza dei tifosi interisti. Una partita semplicemente folle per una gestione scellerata da parte nostra. Non si può buttare alle ortiche, come si suol dire, una partita che sei riuscito a portare sul 4-2 al MEAZZA. Purtroppo, non è la prima volta quest’anno che capita di non saper riuscire a gestire nel miglior dei modi un vantaggio di due goal: è successo, ad esempio, a Udine e contro il Torino in casa ma quelle volte siamo riusciti comunque a portare a casa il risultato pieno. Però oggi è ancora più “atroce” perché potevamo fare un risultato di grandissima soddisfazione contro la nostra principale rivale. Se è vero che Inzaghi avrebbe detto a Frattesi quando è entrato “mettiamola in ghiaccio”, allora vuol dire che davvero Inzaghi è stato per niente lucido. Infatti, un allenatore, trovandosi in quella situazione, avrebbe dovuto assestare la squadra con una sorta di linea “maginot” e non correre rischi come è capitato, beccando goal addirittura in contropiede. Sul 4-2 a venti minuti dalla fine e vedendo le occasioni fallite per fare il quinto goal, la partita richiedeva “solo” un’attenta gestione, tenuto anche conto che la fatica cominciava a farsi sentire e che qualcuno, vedi de Vrij - Lautaro – Bastoni - Dumfries, non erano nella serata migliore. Per come sono andate le cose, è certamente un risultato che procura molta ma molta rabbia e grande delusione a noi interisti. Non voglio colpevolizzare il singolo perché quest’anno è tutta la squadra che non riesce più ad essere brava nella gestione della partita, però ho l’impressione che quel “bamboccione” di Bisseck non sia ancora in grado di giocare questo tipo di partite, soprattutto quando subentra e se la squadra non riesce ad essere compatta. Un altro aspetto da rimarcare è il fatto che la squadra ha già subito 13 goal in 9 partite: sono tantissime per una grande squadra! Ne abbiamo incassato uno in meno di quelli presi alla stessa giornata della stagione 2022-23, che non fu una stagione brillante per noi, e ben 8 in più rispetto alle stesse partite giocate lo scorso anno. Inzaghi, non voglio pensare che stiamo tornando alla “pazza” Inter ma certamente le nostre partite non devono essere giocate in questo modo alquanto irrazionale. Forza Inter, sempre".

Luigi