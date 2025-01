"Altri due punti persi.... ! Lasciamo stare come abbiamo preso gol , lasciamo stare che Asllani e Zielinski su scarsi, lasciamo stare l'arbitro che in qualche occasione ha fischiato a cacchio, però benedetto il signore, perché non chiudiamo ste cacchio de partite.Poi non capisco i cambi a 15 minuti dalla fine partita, dobbiamo vincere e toglie Lautaro rimanendo a due punte , preferisco El Toro stanco che Buchanan fresco..!.Poi perché togliere anche Di Marco ...! Ma la prossima gara non si gioca in casa con l'Empoli??!! Potevano riposare in questa partita invece di sostituirli in questa..!! Ma la società quando pensa di cacciare questi soldi??, Anche un bambino capisce che bisogna comprare giocatori subito in questa sessione di mercato..., basta acquisti giovani di prospettiva per la primavera o under 23 , servono anche giocatori affermati no solo di prospettiva, tanto l'Inter i suoi giovani non li fa mai debuttare, oppure li regala ad altre squadre! Abbiamo in giro un sacco di giovani in prestito o con diritto de recompra, ma nessuno torna mai alla base , quindi a che serve?? Abbiamo speso quest'estate soldi per comprare Palacios e il secondo portiere Martinez , e nessuno sa dove siano finiti.......! Sveglia Marotta!!!!!".

Alfonso

"O chiediamo ad alta voce un vero sostituto per chanaloglu o a fine febbraio ci ritroviamo al terzo posto. Questa politica societaria ci porterà al fallimento sportivo. Basta comprare centrali difensivi ci serve un centromediano con gli attributi e che ogni tanto vinca un duello a centrocampo. Asslani deve andare via".

Angelo

"Gentile Redazione, ieri forse col Bologna, è stata la peggior partita di questa stagione. Squadra inguardabile, esageratamente catenacciara. Mi è sembrato di rivedere la fotocopia esatta della finale di Supercoppa col Milan, un vero incubo. Taremi inguardabile, non ha ancora segnato in campionato. Asslani idem ancora peggio. Zielinski è un giocatore normalissimo Non capisco perchè è stato acquistato. Da non sottovalutare il cambio del preparatore atletico, che sta falcidiando e massacrando i nostri migliori giocatori della rosa perennemente infortunati.. Non credo che questo personaggio tifi Inter sicuramente. Ieri Inzaghi ha sbagliato i cambi come al solito. Ha tolto Lautaro e Di Marco, com se dovesse difendere il pareggio. Non gioca mai con le tre punte. Perchè???Cosa c'era ieri da difendere? . Sono contrarissimo alla cessione di Frattesi, titolare della nostra nazionale. Ce ne sarebbero ben altri che dovrebbero lasciare a gennaio".

Sandro