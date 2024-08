"Credo che il mercato per la prossima stagione, sia estremamente carente. E sono sicuro che il nostro grande Presidente Marotta, ne sia consapevole. Essere competitivi in Champions mi sembra utopistico con questa rosa. E vincere il campionato sarà molto più difficile dello scorso anno. Potremmo recuperare risorse economiche vendendo Frattesi e sostituendolo con Fabbian. E poi investendo su un profilo tipo Nico Williams che ha una clausola rescissoria non elevata. Altrimenti provando a prendere Osimhen. Ma senza un investimento di questo spessore è inutile illudere i tifosi perché possiamo aspirare solo ad entrare nelle prime 4. Juventus, Napoli, Milan e forse anche la Roma mi sembrano meglio attrezzate. Cordiali saluti".

Stefano

"All'inizio pensavo che Oaktree dopo I rinnovi dei contratti dei big si sarebbe presentato ai tifosi con un regalo, pensavo Niko Williams dell' Atletivo Bilbao, 22 anni con clausola di rescissione a 55 mln, neanche tanto soprattutto dopo gli europei, velocità , dribbling, un giocatore devastante che avrebbe fatto molto comodo a Inzaghi per poter dare l'assalto alla Champions e al campionato , col passare del tempo a parte Taremi e Zieliwski,presi a gennaio a parametro 0 ,non abbiamo combinato praticamente nulla, a parte il portiere ( Martinez) che mi lascia tra l'altro molto perplesso, avrei preferito Okoye dell'Udinese,....non siamo in grado di prendere neanche Gudmundsson che ovviamente si sarà stufato di aspettare i comodi dell'Inter e si accasera' probabilmente alla Fiorentina, personalmente non approvo niente di questo mercato estivo neanche la cessione di V.Carboni al Marsiglia, pensate per un misero milione che non ci compri nemmeno un modesto giocatore della primavera, e non vale niente la recompra, alla fine l'Inter dovrà sborsare se verrà riscattato dai francesi 4-5mln, quando l'argentino ti poteva far comodo in questo campionato come quinta punta o esterno ,dato che non abbiamo in organico giocatori che saltano l'uomo e soprattutto Buchanan infortunato. ....leggo di Chiesa, ma la Juventus non lo darà mai all'Inter, piuttosto lo lascera' in tribuna ,....siamo prigionieri di due grossi errori di mercato, Arnautovic e Correa, e se aspettiamo che verranno ceduti, non riusciremo a completare l'organico, dato che non hanno mercato.....saluti".

Francesco