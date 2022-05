"Sono un tifoso dell'Inter ormai da più di sessanta anni (ne ho sessantadue) e quindi posso dirle di averle viste e sentite tutte in questi anni, ma evidentemente mi sbagliavo. Quello a cui sto assistendo in questi ultimi giorni supera di gran lunga tutto il resto, qualunque cosa riguardi l'Inter, per i signori commentatori TV e carta stampata, è sbagliata. Club pieno di debiti, acquisti sbagliati, gioco anni 60, troppi stranieri, adesso siamo al paradosso troppo pochi stranieri e un solo nero (non si diceva di colore?) il Signor Sconcerti, dall'alto della sua sapienza, ci fa sapere che il Milan e meglio assortito ed è più squadra perché fra le sue fila annovera giocatori afro-caraibici che garantiscono una dose di imprevedibilità e forza bene mescolate con altre etnie. Ricordo al signor Sconcerti che quando l'Inter vinceva il Triplete (cosa che ancora a tanti non va giù) veniva tacciata di poca italianità perché i suoi calciatori erano in maggioranza stranieri (di etnie diverse e ben mescolate ricordo io), e che se in Italia c'è una compagine a cui non mancano e non sono mai mancate etnie diverse e proprio l'Inter che per l'appunto si chiama Internazionale e queste basi culturali le ha nel suo statuto, ma questo non interessa a lor signori lo sport preferito del momento e dare addosso ai neroazzurri. Grazie".