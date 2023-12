"Un pareggio assolutamente normalissimo in casa di un Genoa che tra le mura amiche è avversario ostico (delle grandi, solo il Milan con l'aiutino è riuscito a vincere). È questo il resoconto dell'ultima uscita dell'anno di un campionato di Serie A dove l'Inter (nonostante la Juventus non molli facendo incetta di vittorie col minimo scarto...) sta facendo più che il suo dovere. Bene la ritrovata vena realizzativa di Arnautovic che (è bene ricordarlo) non ha mai avuto numeri da bomber, male Sommer, che in occasione della testata di Dragusin è arrivato con quel pizzico di ritardo che non gli ha permesso di evitare la rete del pareggio, maluccio il centrocampo dove un po' tutti (più che legittimo visti i tantissimi impegni) hanno tirato il fiato. Spento Thuram che senza Lautaro soffre parecchio. Chiuso con la trasferta in terra genovese, che agli albori (anno 1908) vide la neonata Inter incrociare il Genoa nella Coppa Goetzlof, un 2023 che ha dato all'Inter certezze che sembravano non appartenergli ci si rivedrà nel 2024. Anno che tutto il popolo interista si augura continui a essere vincente anche se (senza disdegnare tutto il resto nel quale si è in ballo) l'obiettivo non più procrastinabile è quello di cucirsi sul petto la tanto attesa Seconda Stella... AMALA...!!!".

Francesco

"Genoa Inter. Una squadra in maglia gialla e una in maglia bianca? Chi è l'Inter? Quella che indossa la muta gialla? No..è la bianca! Che strano, l'Inter mi sembrava quella gialla!! Delle due l'una: o il Genoa è fortissimo o noi siamo vistosamente calati.Tutto è iniziato con l'uscita dalla coppa Italia. Quella sera l'Inter ha incominciato a manifestare i primi malesseri di stanchezza. Malesseri che si sono ripresentato con il Lecce e poi con il Genoa. Da cosa dipende? Semplice: abbiamo disputato tante partite e gli uomini sono sempre gli stessi.Alcuni, i nemici, dicono e ripetono: l'Inter ha 2 squadre! Falsa, falsissima affermazione ! L'Inter ha 14 bravissimi giocatori; gli altri sono semplicemente comparse inutili al progetto.Bissek è una bella scoperta, ma è giovane e ieri sera dopo un po si è spento come una candela. Le lacune più evidenti sono a centrocampo dove tolti i 3 dell'Ave Maria, ossia Barella, Mikitarian e il Chala, e forse Frattesi, c'è il vuoto più totale!! A centrocampo i motori si stanno raffreddando!! Idem in attacco: anche qui tolti Lautaro e Thuram, poi rimane poco o nulla. Ieri sera per esempio Arnautovic ha disputato una buona gara ma via via l'età ha preso il sopravvento ed e' stato sostituito. Pessima la prova di Thuram che senza Lautaro sembra uno sperduto nel deserto. Sanchez ha giocato?? L'assenza del Toro si sta rilevando pesantissima. Il Toro è la nostra colonna e senza di lui perdiamo un buon 40 % in intensità e in convinzione. Sia chiaro per tutti: potete dire e scrivere quello che volete ma un'altro scudetto regalato, e questa volta alla Juve, non si perdona!! Il primo regalo lo abbiamo fatto al Milan!! Il secondo regalo, alla Juve,sarebbe imperdonabile e gravissimo. Scrivete pure che siamo i soliti pessimisti ma io la vedo così.Tanto tempo fa durante la guerra del 1915/1918 si diceva! " O il Piave o tutti accoppati" Siamo sulla stessa strada..o.lo scudetto o si cambia tutto e non si perdona niente!! Il tempo dei regali è finito. Voglia a ripetere: ottima stagione dell'Inter...Inter fortissima, bellissima e compagnia bella!! O riportiamo a casa un trofeo importante o Tutto diventa vano e rimane solo il Nulla!! Capito Signor Inzaghi?? Amala!".

Stefano

"Deluso come tutti ma non arrabbiato, è un pareggio che ci può stare nell' economia di un campionato su un campo non semplice. Mi preoccupa la prestazione ché non c'è stata. Niente a che vedere con l' Inter vista fin qui. Non vorrei che iniziasse il solito periodo di crisi post natalizio e iniziassimo a perdere punti importanti. È adesso che Inzaghi deve far vedere il suo valore, spingendo al massimo la squadra e facendo tacere quella massa di tifosi detrattori che sono uno dei mali di noi interisti. E infine BASTA incensare continuamente la squadra! Stiamo giocando bene ma non abbiamo ancora vinto niente e gli zebrati sono sempre li, con la solita dose sfacciata di buona sorte che li contraddistingue da sempre. Dobbiamo solo andare avanti incuranti di tutti, a testa bassa. Ciao a tutti gli ottimi collaboratori di questo sito".

Mario