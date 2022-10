"L'Inter è tornata la bella squadra che si era ammirata fino a buona parte della scorsa stagione. In tutto questo c'è però un punto di domanda la cui risposta la potrà dare il tempo che verrà. In ambito campionato, le 4 sconfitte patite avranno un peso specifico decisivo oppure no? Beh guardando alle statistiche in tutte le occasioni nelle quali si è vinto lo Scudetto (tralasciando quello a tavolino) 14 volte lo si è vinto collezionando da 4 sconfitte in giù e solo 4 volte collezionandone di più (da 5 a 6). I numeri non sono certezze assolute ma qualcosa la suggeriscono sempre pertanto (fermo restando che se il Napoli continuerà a correre così sarà una vana rincorsa) se l'Inter vorrà provare a cucirsi sul petto il tricolore della seconda stella non dovrà sbagliare quasi nulla. Prima che il mondiale qatariota mandi gli italiani in letargo, il calendario per i bauscia non sarà certo morbido visto che, eccezion fatta per la sfida casalinga col Bologna (negli ultimi anni sempre indigesto), si viaggerà alla volta di Torino e Bergamo per affrontare la Juventus e l'Atalanta che dovranno essere battute. Solo così (con tutti i pro e i contro che si porterà dietro la lunghissima sosta) si potrà affrontare la prima dell'anno 2023 contro il Napoli speranzosi di poter ridurre quel gap oggi troppo corposo... AMALA...!!!".

Francesco

"Ciao e buona domenica,anche la partita di ieri sera ha portato notizie piacevoli e stuzzicanti in ottica futura,ossia che la famosa voglia e determinazione di essere l INTER sta avendo l avvallo di chi gioca,chi è in panchina in tribuna,insomma stiamo vedendo una squadra,non la creatura indefinibile degli inizi dei giochi,insomma per i tifosi credo che sia tornato il piacere di vedere i loro colori produrre calcio di amabile fattura,è cresciuta la consapevolezza e i prossimi due incontri Bayern e Juve sveleranno ancor di più come sia la realtà oggettiva INTER Nota su Barella:in queste ultime partite sembra quelle folate di vento che si alzano all improvviso,che formano quei piccolo mulinelli che danno non fanno ma colpiscono e divertono l occhio di chi li guarda,grazie a voi appasionati narratori del mondo neroazzurro,e grazie ai ragazzi,cercate cerchiamo di continuare su questa strada,FORZA INTERRRRR!!!!".