"È la seconda estate che ci sentiamo raccontare la medesima storia. La nostra Inter è in rosso, dobbiamo vendere altri big. L'anno scorso abbiamo perso Lukaku, Hakimi e Eriksen. Quest'anno ci dobbiamo preparare a vedere partire dapprima Bastoni, poi, più in là, probabilmente anche Lautaro. Così pian piano si sta sgretolando il progetto tecnico Contiano e quindi, di quella bellissima corazzata che ci portò alla conquista del 19 scudetto,non rimarrà che qualche sparuto superstite. Noi tifosi comprendiamo che la nostra società ha delle difficoltà economiche importanti, ciò che non condividiamo è l'atteggiamento degli Zhang i quali, da ciò che si legge, si rifiutano al momento di vendere l'Inter obbligando i vari Marotta, Ausilio e Baccin a fare miracoli. E si badi bene, di veri miracoli si tratta. Infatti da Nanchino non ci dicono solamente di vendere un giocatore importante, ma ci impongono anche il raggiungimento di un attivo, sul mercato, pari a circa 60/70 ml. Il che ovviamente rappresenta un obbiettivo molto difficile da raggiungere, tale da accrescere notevolmente il rischio di un impoverimento tecnico dell'attuale rosa. E non è detto che Marotta è compagnia bella riescano sempre a rendere la nostra beneamata competitiva. Nell'estate del 2021 ci sono riusciti, ma quest'anno sarà la stessa cosa? In altre parole; il mercato che stanno impostando Marotta e Ausilio, costituito da perdite pesanti, e da ingressi di calciatori prevalentemente a parametro 0, produrrà gli stessi risultati sportivi di questa passata stagione? Il Miracolo continuerà? Però io mi chiedo, ma per quanto tempo dovremo ingoiare questi pesanti rospi, ossia per quanto tempo ancora dovremo ogni estate sopportare la perdita di campioni importanti? Ma noi interisti non abbiamo diritto ad un progetto tecnico vero, dove ogni estate si aggiungono, magari pochi,giocatori utili al progetto, per costruire, nel giro di un paio di anni,una grande squadra? O forse data la ritrosia degli Zhang nel mollare l'osso (eppure si dovrebbero convincere a farlo perché senza aumenti di capitale il nostro debito è destinato alla sola crescita),dobbiamo ogni estate pregare S.Antonio affinché ci faccia la grazie di vedere una bella Inter, comunque a prescindere dalla pesanti cessioni? Un abbraccio a tutta la redazione. Amala!".

Stefano

"Salve volevo solo rappresentate che non avrebbe senso vendere i nostri calciatori più forti. Basterebbe dar via quelli oramai sul viale del tramonto (Vidal, Sanchez, Sensi, ecc) e puntare sui nostri giovani più forti ed in giro per l’Europa (Pinamonti, Esposito, ecc……vedi Gnonto ieri in nazionale e lasciare perdere Dybala Lukaku ecc. che andrebbero a dissanguare la società). Punterei semmai su giovani tipo Frattesi a costi accettabili e che non si fermano mai…..datemi retta che loro sapranno ricompensarci pienamente. Un cordiale saluto".

Bruno

"Quello che é successo a S. Siro dopo la partita con la Sampdoria é stato qualcosa di unico ed indimenticabile. Pubblico e squadra racchiusi nelle stesse emozioni e nello stesso cuore a lungo dopo il fischio finale. Come due amanti che devono tornare a casa ma non hanno voglia di lasciarsi. Questo rende L'Inter un ambiente unico e fa sì che calciatori come Bastoni, Skriniar, Lautaro, Brozovic, Barella. Dimarco non vorrebbero andar via. La Società, invece, se arrivassero offerte giuste, sarebbe disposta anche a smantellare trasformando l'Inter in un supermercato. Perché la verità è che Suning non è più interessata infatti Zhang padre (quel signore che disse:"Io non tratto... compro!!") ha lasciato al figlio la sua passione con l'impegno che si deve autofinanziare. Con tutto il rispetto per le società di media classifica che prendono giocatori per valorizzarli per poi rivenderli, la nostra Inter NO. Non possiamo creare dei campioni per poi venderli. Noi siamo destinati a lottare per i vertici. Allora è auspicabile, con grande dispiacere per il giovane Zhang, che Suning lasci e anche in tempi brevi.... visto che il Milan è andato agli arabi; la Juventus sta rifondando; il Napoli non mollerà e la Roma prima o poi arriverà. La nostra Società con la filosofia di comprare a 5 per rivendere l'anno dopo a 10,in Premier sarebbe già sparita. Non c'é una programmazione stabile. Si va di anno in anno. Ergo che se Marotta non fa tutto perfetto senza sbagliare una virgola, l'Inter finisce a metà classifica. I tifosi della nostra amata Inter, non lo meritano. La nostra storia non lo merita!!! Amala sempre e comunque".

Toni