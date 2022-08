"Gentile Redazione, complice l'ancora poco brillante condizione fisica di Robin Gosens, nonché forse dimentichi delle prestazioni biruolo di un più che convincente Dimarco, a più di qualcuno è venuto in mente di bestemmiare in chiesa, alimentando una poco salutare "nostalgia canaglia" per Perisic. No, dico: vogliamo scherzare? Checché se ne possa raccontare o, meglio, ricordare di lui, Ivan Perisic non si era certo rivelato un talismano nerazzurro a tutto tondo nello sviluppo della sua ultima, comunque SONTUOSA, stagione all'Inter. Nel senso che quando le sue marcature in campionato avevano schiodato lo 0-0 di partenza, non sempre erano poi coincise con esiti finali confortanti. Anzi. L'anno scorso era successo esattamente in 6 circostanze che Ivan il Terribile avesse aperto le marcature della Beneamata: 4 volte in trasferta e 2 a San Siro, con esiti rivelatisi nefasti al 50%. E guarda caso quelle 3 partite perse dai nerazzurri (delle 4 totali) avevano poi indirizzato in negativo la loro stagione. Tutto era iniziato proprio con Lazio-Inter all'8.va giornata: gol iniziale di Ivan con rimonta biancoceleste firmata da Immobile, Anderson e SMS; replica alla 24.ma nel derby dello scorso febbraio - rovinato poi dalla doppietta di chi sappiamo - ed infine illusorio sigillo croato in apertura del recupero funesto, alla 20.ma, in casa del Bologna. Nelle altre 3 occasioni, a Salerno (18.ma), a Udine (35.ma) ed all'ultima in casa contro la Samp la rete sblocca-risultato di Perisic era stata invece foriera di altrettante vittorie. Ecco allora che, per mera scaramanzia, la sua "assenza forzata" in vista dell'imminente Lazio-Inter dovrebbe essere salutata da appassionati e tifosi con rinnovate aspettative di successo, anche perchè la vittoria nerazzurra nell'Olimpico biancoceleste mancherebbe già da 4 anni (ottobre 2018). Ivan, nel frattempo, non si incomodi, per carità: continui pure a sfornare assist per il diletto di Messer Antonio da Lecce - migrato nella Londra sponda Tottenham - scongiurando dunque una sua ipotetica visita di cortesia, "mordi e fuggi", ai suoi ex compagni con la scusa della partita dell'Inter calendarizzata in casa Lazio in un giorno feriale (venerdì). Forse - col permesso di Conte - avrebbe pure il tempo di organizzarla, visto che gli Spurs saranno in campo a Nottingham solo nel tardo pomeriggio di domenica 28. Ma, giocoforza, sarà meglio rimandare ad un’altra data questa "pericolosa" ed estemporanea reunion...