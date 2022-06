"In un periodo dove si parla tanto di sostenibilità del calcio dove i giocatori in prima persona si mettono a trattare con le società..vedi Lukaku che ha dimostrato una voglia di tornare non indifferente.. mi chiedo ma Dybala la vuole l'Inter? No perché sembra che sia solo la società nerazzurra a volere il calciatore..con lo stesso che non rimane inerme a tutto quello che succede intorno.. non capendo che per lui la Beneamata può essere veramente la squadra giusta per lui per rilanciarsi definitivamente..in primis perché ritroverebbe i suoi compagni di nazionale nonché amici Lautaro e Correa, un vicepresidente argentino e grande estimatore e soprattutto un direttore come Marotta che sa come accontentarlo.. quindi caro Paulo se vuoi veramente venire da noi fai un passo verso i tuoi procuratori agenti e trovate un accordo..perché come dimostra Lukaku se il giocatore vuole una cosa sa come ottenerla.. ed inizia a vedere il mondo non più in bianconero ma con i colori più belli del mondo.. Amala".