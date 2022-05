"Buongiorno redazione, non riesco a capacitarmi del fatto che a distanza di un anno la cosa si ripete, Lukaku, Hakimi vs Bastoni, Perisic, in più sento nomi in entrata allucinanti Bernardeschi???...ma per l'amor di Dio lasciamolo dov'è, vuoi che in B non ci sia una riserva all'altezza?...se davvero arriva Bremer, copia di Skriniar perché devo vendere Bastoni?...giovane, italiano e futuro pilastro della Nazionale, una sconfitta per un progetto Inter(se mai ci sia stato) e per il calcio italiano in generale, chiediamoci piuttosto perché non abbiamo quel fascino che ci faccia fare il salto di qualità a livello europeo e a livello internazionale più ampio, per migliorare bisogna aggiungere non sostituire, quest'anno era un'occasione irripetibile per la seconda stella, ora sarà più difficile e chissà mai quando ricapiterà.. NO A BERNARDESCHI!!!".