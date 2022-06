"Ieri sera,in tv, ho visto i ragazzi primavera fare una cosa fantastica, vincere lo scudetto, ho notato che in tribuna erano presenti i nostri dirigenti di punta, Zanetti, Marotta... mi auguro che si siano resi conto di cosa abbiamo in casa,a che si approccino al mercato con questa consapevolezza. Con questo io non voglio muovere critiche o indossare i panni che non mi appartengono, visto che i nostri hanno dimostrato capacità e doti fuori dal comune, dico solo che tutti sentimentalmente coinvolti nel neroazzurro vorrebbero riprendersi quello scudetto, a mio personale e quindi di poco conto parere, perso malamente".

Gianluca