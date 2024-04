"Snodo fondamentale per l’Inter in quel di Udine. Sofferenza, e tanta, che dovrebbe portare a delle considerazioni per il futuro della rosa di squadra. Molti titolari sono in debito di energie e ne stanno raschiando il fondo del barile ottenendo quel tanto che basta per portare comunque a casa un risultato, l’unico che altrimenti avrebbe ingigantito quel granello di sabbia tra gli ingranaggi di gioco ben oliati per tutti i mesi precedenti. Colui che ne ha risentito maggiormente di questo calo è stato Thuram. Ci aveva illuso che fosse anche un bomber ed invece non lo è. Inoltre gli manca un fondamentale, il colpo di testa ed anche ieri si è visto. Non so se convenga più un vice Thuram (Martial a zero un bel colpo) oppure un attaccante veloce e fisico che abbia il fiuto del gol a dare il cambio al Toro. In difesa Dunfriess sembra non dare le stesse garanzie di prima e Darmian non è eterno. Buchanan è una scommessa in quel ruolo e per il ruolo faticoso di esterno tutta fascia occorra un backup di peso ed alto (sarebbe Dunfriess ma di testa è lento e con mattoni ai piedi). Anche nel ruolo di centrale occorrerebbe metter mano (Hermoso a zero una ciliegina sulla torta ma dubito arriverà). Altro sostituto da trovare, il vice Mhkitarian, insostituibile e immortale, Frattesi fa un altro ruolo e non ha le capacità dell’armeno. Ci sarebbe forse, Amrabat di ritorno dal Man’ud e sarebbe backup anche di Chala (Adlani a certi livelli non mi convince). Gudmunson non capisco che ruolo abbia e possa avere nel modulo di Inzaghi, (seconda punta? mezzala?) e costerà un botto. Per finire, il ruolo di portiere, direi di quasi titolare, che deve essere ben più alto di Sommer che, non protetto come prima dalla difesa ho notato che restio ad uscire su palle alte nei pressi anche della sua area piccola. Detto tutto questo, mi auguro di non perdere il derby visto che il Milan è in gran forma. I rossonero stanno dimostrando che il loro roster di attaccanti continua a fare ciò che è nel loro compito, i gol, al contrario di quelli nerazzurri che si sono fermati. Non sempre quelli che giocano in altri ruoli possono sopperire al digiuno degli attaccanti".

Fredrik

"Io quella parola non la pronuncio, neanche sotto tortura, d'altra parte, beh, io sono del profondo sud, e quindi più scaramantica che mai. E fanno bene i nostri ragazzi, il mister, a mantenersi calmi e distaccati, chissà, magari verrà il giorno giusto in cui non avremo più nessun freno, forse. E se dovesse arrivare spero tanto che molti dei rappresentanti della squadra si toglieranno qualche macigno dalla scarpa rispetto alle tante offese ricevute durante tutto il campionato.L' ultima in ordine di tempo la precisazione di quel sottoprodotto di scribacchino che specifica come gli scudetti sul campo, eventualmente, sarebbero 19: pezzo di asino con le orecchie a sventola, ma quando e' stato dimostrato che i campionati erano fissati e truccati, chi era la prima squadra in classifica che non lo fece? Il campionato 98 e quello del famoso 5 maggio chi li vinse? E a danni di chi? Scecco che sei,quello aggiudicato dalla giustizia e' stato solo un piccolo rimborso per tutti i torti subiti in quegli anni. E vogliamo parlare di un possibile scudetto più amaro se il Milan dovesse vincere l'Europa League? Un trofeo in cui si i giocano la semifinale due squadre che in Italia hanno 14 e 27 punti della prima? E dove l'altra italiana ne dista 32 ??? Dove sino arrivate ai quarti altre squadre che nei rispettivi campionati hanno 25 e più punti dal vertice? Un livello davvero invidiabile!!! Ma non e' questo il punto,quanto il fatto che non può esistere al mondo un milanista che possa ritenere la seconda stella un traguardo inferiore alla coppa degli eliminati da quella importante. Lo sappiamo bene tutti! stampa da quattro soldi e di parte, fattene una ragione. Ci potrebbe essere la possibilità di non vincere nel derby? Pazienza, sarebbe ancora più bello farlo con 75.000 tifosi in delirio. Insomma, come ve lo dobbiamo dire? Se per caso (!) dovesse arrivare, non ci sarà niente e nessuno al mondo che possa scalfire di un millimetro una gioia immensa, una fierezza assoluta, una soddisfazione incomparabile. Chissà se questo sogno diventerà realtà, intanto a me (a prescindere però!) quella foto di Inzaghi che abbraccia Barella che lo cinge con la mano, che vi devo dire? non so perché, ma qualche lacrimuccia me l'ha strappata... La prima? Chissà... Intanto, sempre forza, cara Inter".

Raita

"Buongiorno scrivo per far conoscere la mia opinione anche se so che non la pubblicherete. A proposito di Sacchi l'ultima uscita dopo le tante personali... e dopo l'ultima della denuncia Juventina, non solo 19 sul campo 1 a tavolino. Mi sembra che tutti sono autorizzati a sparare a zero sull'Inter, ma fin quando la Società Inter sta zitta... Saluti".

Domenico

"Buon giorno,ma è mai possibile che veniamo attaccati giornalmente da tutti, giornalai, commentatori, tifosi, avvocati, schiere di commercialisti, associazioni nate per il solo motivo di destabilizzarci ecc e per ultimo IL GRANDE SACCHI DI M...che ci indica senza mezze misure come ladri e bari...La società sta zitta perché è tutto vero o perché???".

Johnny

"Possibile che il Sig. Sacchi spari sempre contro L'INTERNAZIONALE ...ora visto che ne ha gia dette di tutti i colori contro Inzaghi contro la squadra contro il gioco venendo sbeffeggiato dai risultati e dal gioco dell'INTERNAZIONALE... tiri fuori la storia del debito e dia dei bari alla società...veramente questo è arrampicarsi sugli specchi.... sarà pur vero il fatto dei debiti ma sig. Arrigo Sacchi la smetta di sparlare e sparare sull'INTERNAZIONALE e quando parla di INTERNAZIONALE si sciacqui la bocca con la candeggina...".

Giulio