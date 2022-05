"L'appuntamento romano contro la Juventus non si doveva rimandare e così è stato. Netto 4-2 per Handanovic e compagni e Coppa Italia numero 8 in bacheca. Un successo che, al di là delle inevitabili polemiche (il primo dei due calci di rigore ha destato perplessità solo a chi addita l'Inter di essere stata favorita), ha chiaramente dimostrato che a vincere è stata la squadra migliore come detto nel dopo gara dal Grande Capitano dei bianconeri Giorgio Chiellini ormai a un passo dall'addio. Una squadra che è ancora in lotta per il tricolore e che nella Nobil Europa ha più che ben figurato contro Real Madrid e Liverpool pronte a sfidarsi per la conquista del più ambito dei trofei. La Coppa Italia messa in bacheca, dopo la Supercoppa italiana, fa salire a 42 il numero totale degli allori (gli ultimi tre dei quali a firma Steven Zhang) che testimoniano la bontà del lavoro anche se a inizio stagione le cessioni eccellenti unite all'addio di Antonio Conte avevano fatto storcere il naso a parecchi. Da oggi il dovere è pensare alla trasferta in terra di Sardegna contro un Cagliari, che per provare a salvarsi dovrà solo vincere, sperando che dalle parti del Meazza la "dea" bendata dia una mano al biscione... AMALA...!!!".