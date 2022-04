"Una squadra che lotta per il campionato ed ha 13/14 elementi della rosa su cui contare affidabilmente non può reggere fino alla fine. E grazia a Dio che non ci sono stati infortuni importanti in alcuni degli imprescindibili altrimenti giocheremmo a fatica per il quarto posto. Per ora il bilancio è positivo anche senza scudetto. Occorre capire bene cosa fare per la prossima stagione e qui vengono i dubbi. Il primo riguarda la proprietà ed il nuovo FPF. Zhang sembra che non investirà, per motivi suoi e per quelli UEFA. Conseguenza, vendita di calciatori anche importanti. Il secondo dubbio riguarda la guida tecnico sportiva di mercato. Non ho capito l'acquisto di Correa né tantomeno quella di Goesens a quella cifra, condizioni, per uno preso rotto. Per non parlare di Caicedo e la cessione di Sensi. Il prossimo mercato dovrà portare elementi in grado di variare modulo, esterni tecnici (a che serve Goesens quando sono anni che si parla di Kostic che ora costa meno), un paio di centrali alti, tecnici e veloci in campo aperto, punte di profondità e che saltano l'uomo, centrocampisti che sappiano vedere l'uomo smarcato a cui dare la palla senza sbagliare il passaggio e non le solite giocate scontate. Panchinari giovani e di buone promesse, basta cariatidi super pagate. Valutare giocatori in prestito se possano fare al caso (Lazaro come esterno avanzato), Wanheusden (rotto?), Pinamonti, Aguomè, Sensi, Di Gregorio, Satriano. Aggregare qualche elemento della primavera, Casadei, F.Carboni. Provare a riprendere Lukako in prestito. Tra gli svincolati prossimi, Depay anziché Dybala, qualche francese alla Payet (tanta roba peccato che sta bene solo a casa sua) e poi mi sono sempre chiesto perché nessuno all'Inter abbia mai pensato a Paquetá, adattissimo al gioco Inter, ora però costa troppo. Concludendo, per incassare dico Skriniar e Barella o Brozovic (eresia). Chi ha preso a certi ingaggi Vidal e Sanchez non c'era di testa quando han firmato. Sveglia staff tecnico sportivo!".