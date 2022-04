"È adesso. Beh adesso sarà un finale di stagione molto intrigante. Vincere a Torino in casa della Juventus non è mai stato facile per l'Inter e averlo fatto nella gara che rappresentava il classico da dentro o fuori ha un'importanza capitale. La squadra (questo va detto...) non ha, comunque, espresso un calcio gradevole (dopo la sconfitta nel derby sembra un'altra Inter) rintanandosi nella propria metà campo anche se ha avuto il merito di difendersi senza sbavature riuscendo, seppur con un tiro dagli undici metri, a capitalizzare il poco che ha creato in area avversaria. Una vittoria del genere richiama alla memoria un certo Alfredo Foni il cui esasperato catenaccio gli permise di vincere il primo dei due Scudetti che avrebbe conquistato con un modulo di gioco speculare fino all'esasperazione. Non che l'Inter sia una squadra votata al catenaccio (tutt'altro) ma se il catenaccio è servito a farla rinascere, e per di più sul campo dell'eterna rivale, ben venga. Adesso niente più scherzi perché chi è davanti corre e l'Inter, se vorrà prendersi la seconda stella, dovrà correre di più... AMALA...!!!".