Lecce e Bologna impattano al Via del Mare: la sfida delle 18:00 è finita 0-0. Da evidenziare un'occasione rilevante per parte: nella prima frazione Santiago Pierotti non riesce a portare in vantaggio i salentini a tu per tu con Skorupski; nella ripresa gol annullato per fuorigioco millimetrico a Dallinga. E nel finale ancora Dallinga vicino al vantaggio con un colpo di testa bloccato da Falcone. A fondo pagina gli highlights.