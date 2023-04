L'Inter torna a vincere in campionato e lo fa con un ottimo secondo tempo al Castellani di Empoli, dove grazie a Romelu Lukaku arriva un rotondo 3-0. Al termine del match, il nostro editorialista Filippo Tramontana commenta la prestazione dei nerazzurri "Vinta una partita che non si poteva sbagliare. Questo Lukaku me lo terrei stretto per la prossima stagione". A seguire le immagini (clicca qui per vedere il video se segui da app).