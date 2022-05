Al termine dello spettacolare Inter-Empoli al Meazza, anticipo della 36esima giornata di Serie A vinto in rimonta 4-2 dai nerazzurri, il nostro editorialista Filippo Tramontana ha commentato la prestazione dei ragazzi di Simone Inzaghi, tornati momentaneamente in testa alla classifica in attesa di Verona-Milan domenica sera. A seguire il video.