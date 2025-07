Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Christian Brocchi si è soffermato sul percorso dell'Inter di Inzaghi, analizzandola con alcune convinzioni personali: "Non mi piacciono le critiche per i campionati persi da Inzaghi, anch’io penso che l’Inter ne potesse vincere almeno un altro, ma una squadra che va due volte in finale di Champions League dopo quel lavoro, non è da tutti", ha concluso.