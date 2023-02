"Continua l'Inter a intermittenza, non mi spiego questi cali di tensione. Tra l'altro a Genova sono volate anche parole grosse tra Barella e Lukaku, sintomo di un nervosismo per il risultato che non è arrivato". Comincia così il video editoriale di Filippo Tramontana per FcInterNews al termine del pareggio di Marassi, a seguire il suo video (clicca qui se segui da app).