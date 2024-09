"Le milanesi avevano l'esordio più difficile in questa nuova Champions, peraltro in trasferta. A Manchester ho visto un'ottima Inter, bellissima partita, esordiamo in questo mini campionato europeo con zero gol subiti e un punto a Manchester. Direi che arriviamo con ottimismo al derby". Ha commentato così lo 0-0 tra Manchester City e Inter FIlippo Tramontana al termine della prima partita della nuova Champions, nel suo video editoriale per FcInterNews. A seguire il video completo.