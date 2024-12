Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana analizza così il 2-0 sull'Udinese che permette all'Inter di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia: "Vittoria importante arrivata anche con le cosiddette 'secondo linee'. Fa piacere il gol di Arnautovic che si è sbloccato, così come quello di Asllani. Peccato per il palo di Taremi che grida ancora vendetta, ora devono sbloccarsi lui e Lautaro". A seguire il video completo.