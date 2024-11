Vittoria di misura per l'Inter sul Lipsia ma che vale il primo posto nel girone: "Vittoria doveva essere e vittoria è stata - ha spiegato Filippo Tramontana nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews -. L'Inter ora è prima, unica squadra di Champions a non aver subito gol finora nella competizione, segna poco tolto il 4-0 alla Stella Rossa ma dà segnali di grande solidità. Mancano tre partite, con sei punti dovrebbe essere certa la qualificazione diretta nelle prime otto". A seguire il video completo.