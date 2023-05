A fine partita, nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana è finalmente rilassato dopo l'accesso matematico alla prossima Champions League: "Obiettivo raggiunto, l'Inter chiude bene davanti al proprio pubblico e si qualifica per la Champions 2023/24. Bene tutti, una squadra che gira e si potrà andare ora a Torino a mente sgombra, per preparare bene la finale di Istanbul". A seguire il video integralr (clicca qui se segui da app).