Ultima di campionato e ultimo commento della stagione di Filippo Tramontana che nel suo video editoriale per FcInterNews.it racconta così il 2-2 tra Verona e Inter: "Una partita che non aveva particolari obiettivi se non divertire e lasciare spazio a chi ha giocato meno. Ne è uscito un 2-2 divertente e con buone indicazioni. Ora spazio al mercato e al nuovo campionato, che vedrà una nuova maglia con una stella in più".

