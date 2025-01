Dopo il 2-0 rifilato dall'Inter all'Atalanta nella semifinale di Supercoppa italiana, il nostro editorialista Filippo Tramontana commenta la serata di Riad: "L'Inter disputa una grandissima partita, crea occasioni su occasioni. E se vogliamo trovare una pecca è il fatto che non sfrutti abbastanza queste occasioni. Lautaro è in un momento in cui le cose non vanno, i compagni devono pensare all'Inter prima che a lui".

A seguire il video commento.