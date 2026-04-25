Milan-Como a Perth avrebbe potuto essere l'apripista, ma difficoltà di diverso tipo hanno fatto naufragare il progetto. Ma ora, anche la FIFA apre le porte alla possibilità da parte delle leghe nazionali di far giocare una partita dei propri campionati al di fuori dei confini nazionali, questo dopo avere prima messo il veto e dopo storto il naso, anche in virtù di un accordo con l’agenzia di grandi eventi Relevent Sports sul tema. Adesso, però, secondo il quotidiano britannico The Guardian, il massimo organo del calcio mondiale sta portando avanti la realizzazione di un nuovo protocollo di intesa, da sottoporre alle leghe nazionali, per regolamentare la possibilità di disputare le partite dei campionati nazionali all’estero. Un lavoro che va avanti da quasi due anni, visto la spinta delle leghe, che come detto puntano a realizzare questo progetto pur con dei distinguo tra una Liga spagnola fortemente interessata e una Premier League alla quale invece il discorso non piace.
Secondo le prime indiscrezioni, si lavora per consentire a ogni campionato nazionale di disputare al massimo una sola partita a stagione fuori dai propri confini. Inoltre verrebbe specificato nel dettaglio l’iter burocratico che ogni lega deve seguire fino ad arrivare al confronto con la FIFA che oltre a prendere in esame sole le richieste che hanno rispettato il modus operandi del protocollo avrà anche diritto di veto in caso in caso di preoccupazioni per il benessere dei giocatori legate a carichi di lavoro eccessivi e lunghi viaggi. Ma prima di arrivare all’organo presieduto da Gianni Infantino la richiesta dovrà avere il via libera, nell’ordine, della federazione nazionale dei club coinvolti, della rispettiva confederazione, della federazione del paese ospitante e della sua confederazione. E solo allora arriverà alla FIFA. Inoltre, verrebbe stabilito un numero massimo di cinque partite di un campionato estero come limite per il paese ospitante al fine di tutelare il torneo nazionale di quel paese. Nelle intenzioni della FIFA questo nuovo protocollo dovrebbe essere messo in vigore già a partire dalla prossima stagione.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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