Scartata l'ipotesi, peraltro già di difficile realizzazione, di poter celebrare la conquista matematica dello Scudetto già domani a Torino vista la vittoria del Napoli, è altamente probabile che la festa possa essere certa già domenica prossima al termine del match interno contro il Parma. Ma al di là di quando l'aritmetica certificherà la conquista del ventunesimo tricolore, in casa nerazzurra per il momento nulla è ancora pianificato per la fesra Scudetto. Secondo la Gazzetta dello Sport, la volontà è quella di attendere l'ultima partita interna della stagione, quella contro l'Hellas Verona del 16-17 maggio. A quel punto, avverrà la consegna della coppa sul campo e la successiva parata - molto probabilmente con pullman scoperto - per le vie della città.

Non rimane che attendere giorno e orario della sfida contro la squadra di Paolo Sammarco, che verranno ufficializzate dalla Lega Serie A nei prossimi giorni, prima di capire cosa progetterà il club nerazzurro e se le celebrazioni superaranno per impatto e coinvolgimento emotivo quelle della seconda stella, con la parata del pullman con giocatori e staff tecnico davanti a milioni di persone per le strade di Milano e il concerto celebrativo del ventesimo dopo la partita contro la Lazio.