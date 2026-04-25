"Max da quando ha preso il Milan ha fatto bene: ha praticamente blindato la Champions League. Onestamente nessuno poteva chiedergli di vincere subito". Parola di Fernando Llorente che a Tuttosport 'difende' Massimiliano Allegri, allenatore al quale, a sua detta, non si poteva chiedere un risultato migliore di quanto ottenuto fino a questo momento.

Cosa serve a Milan e Juventus per vincere lo scudetto l’anno prossimo?

"Saranno entrambe da titolo se nell’organizzazione difensiva, più che in quella offensiva, cresceranno".

Lei ha avuto Allegri alla Juve. Lo immagina ancora al Milan o lo vedrebbe bene anche in Nazionale?

"Può fare bene dappertutto, perché ha conoscenze calcistiche notevoli e gestisce i gruppi alla perfezione. Sa capire ogni giocatore. Non credo che il Milan lo lascerà andare facilmente. Certo, all’Italia uno così servirebbe: non ha senso che la nazionale azzurra sia fuori dal Mondiale per la terza volta di fila".

Chi ha più chances di vincere lo scudetto l’anno prossimo?

"Dipende dal mercato, ma secondo me saranno entrambe competitive. Molto di più rispetto a questa stagione".