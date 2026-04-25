La rubrica “Io giro l’Italia per te”, ideata da FcInterNews in collaborazione con Biapri, taglia il traguardo della 56esima puntata con un appuntamento speciale. Il viaggio fa tappa presso l’Inter Club Napoli che a San Siro ha festeggiato poco tempo fa i suoi 50 anni di storia.

Una tappa bellissima con la simpaticissima Adriana, punto di riferimento dell'Inter Club Napoli ma anche di tutti gli Inter Club campani. Abbiamo approfondito con lei le tappe di questo storico IC, indagando anche su come il calcio viene vissuto a Napoli e sulla rivalità degli ultimi anni.

Questa è la puntata numero 56. Nella smorfia napoletana il 56 è la "caduta". Il 57 invece è il Gobbo. Così abbiamo scherzato sulla caduta del "bianconero" Conte e su quello che è riuscito a fare Chivu contro di lui.