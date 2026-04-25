Domani sera l'Inter sarà di scena a Torino nella 36esima giornata di Serie A e una parte del peso dell'attacco nerazzurro sarà ancora sulle spalle del giovane Pio Esposito, indiziato numero uno per affiancare Marcus Thuram. Tuttosport si focalizza oggi sul centravanti classe 2005 che tanto bene ha fatto nella sua prima stagione in Serie A con una maglia pesante come quella dell'Inter. Il prossimo obiettivo è il numero dieci, come la doppia cifra che nel calcio ha un significato particolare: un gol contro i granata coinciderebbe infatti con il decimo centro della sua annata interista.

L'ex Spezia è favorito per una maglia da titolare su Ange-Yoan Bonny, reduce da un minutaggio più un alto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta in rimonta contro il Como. E all'Olimpico Grande Torino potrà rincorrere il suo obiettivo personale che potrebbe contribuire ad avvicinare il club nerazzurro alla conquista del 21esimo scudetto della sua storia. "Tecnicamente - precisa TS nel suo pezzo -, Pio ha già segnato un decimo gol con la maglia dell’Inter, che però viene annoverato ancora nella stagione passata: quello del Mondiale per Club contro gli argentini del River Plate, rete che lo ha fatto conoscere a chi non aveva seguito la sua traiettoria più che promettente".