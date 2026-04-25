Ospite nella puntata odierna di Radio Deejay, Fabio Caressa ha parlato della situazione relativa a Lukaku e Conte. Il comportamento del belga è stato contestato da più parti e Caressa lo commenta così: "lo ha già fatto con l'Inter, ora lo fa con il Napoli allo stesso modo. Ma la gratitudine dovrebbe rientrare nella vita. Ha ragione l'allenatore.

Antonio Conte si è soffermato di recente sulla stagione del Napoli, parlando così ai microfoni di DAZN: "Abbiamo il Como e dobbiamo finire nel migliore dei modi. Abbiamo i fucili puntati addosso, cosa che non vedo per le altre squadre. Finora siamo gli unici ad aver alzato un trofeo, l'Inter ne può alzare due ma l'anno scorso ne ha alzati nessuno".