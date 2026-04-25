Mentre il Napoli di Conte tenta di rallentare la festa nerazzurra il più possibile, l'Inter di Chivu è alla ricerca della matematica per mettere fine al discorso scudetto. Per farlo i milanesi dovranno continuare a macinare punti, a partire dal Torino, prossimo avversario della capolista. In vista della sfida dell'Inter in casa granata, valida per la 34esima giornata della Serie A 2025/26 in programma per domani, domenica 26 aprile alle ore 18:00, di seguito il remind per seguire e supportare al meglio la Beneamata: la gara verrà trasmessa in diretta da DAZN su Smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet ma anche su Sky Sport. FcInternews.it, vi dà inoltre la possibilità di seguire la diretta attraverso il live testuale del match e vari approfondimenti e curiosità legati alla partita sui vari canali.