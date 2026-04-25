"Non so quanti giocatori siano in scadenza o quanti abbiano voglia di mettersi in mostra per provare a tenersi il posto nel Toro e far cambiare idea o provare a farlo", ha detto Alberto Paleari dopo la gara contro la Cremonese pensando al finale di stagione che dovrà affrontare la squadra di Roberto D'Aversa, domani pomeriggio impegnato contro l'Inter.

"Penso che anche con un mister come D’Aversa non ci sia la possibilità, ci siamo allenati in modo intenso: abbiamo il derby all’ultima giornata contro la Juventus che vogliamo vincerlo, se dovesse esserci mezza situazione così nello spogliatoio interverremo" ha concluso avvisando i compagni, come ha riportato Tuttomercatoweb.com.