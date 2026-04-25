Dario Marcolin si è soffermato sulla querelle tra Lukaku e Conte. Di seguito le sue parole dichiarate a DAZN: "Io sono dalla parte di Conte che gli ha ridato una vita all'Inter e al Napoli facendogli fare anche un contratto importante. E tu che fai, vieni al campo e non passi da me? Gli uomini veri si confrontano ma quel confronto non c'è stato".