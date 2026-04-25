La fede al dito, che effetto fa a Nicola Berti? Lo racconta lui stesso a il Corriere della Sera, dove racconta il suo 'pazzo' matrimonio, un po' in stile Nicolino Berti e un po' in stile Inter. "Non amo gli anelli, d’estate si gonfiano le mani e danno fastidio. Tra qualche giorno la toglieremo entrambi e facciamo due tatuaggi. Più figo, no?" ha detto l'ex centrocampista dell'Inter che poi dichiara amore alla moglie, ma anche alla sua Inter. "Ma dove lo trova uno come me che si sposa a 59 anni nel giorno in cui il Napoli perde con la Lazio e di fatto cede lo scudetto all’Inter?" ha aggiunto con tanto di sorriso, prima di rispondere ancora sulla sua Beneamata.

L’Inter è anche finalista di Coppa Italia.

"Come godo! In Sicilia per la sfida di campionato con il Como ho riunito tutti gli Inter-club che ci sono, ci conosciamo, vengo spesso".

Un centrocampista nel quale si rivede.

"Ha le mie iniziali, N.B. È Nicolò Barella".

Facile così, ne dica uno di un'altra squadra.

"Non mi interessa nulla delle altre".

Lei invece ha sempre la lingua lunga?

"Una volta dopo un derby di Coppa Italia dissi "meglio sconfitti che milanisti" e lo ripeterei altre cento volte. Quindi la risposta è si".