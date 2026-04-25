Cosa è mancato quest’anno al Milan per lottare per lo scudetto? A rispondere è Matteo Gabbia. Il difensore rossonero, in attesa di Milan-Juventus racconta le emozioni e le vicende stagionali vissute personalmente e dalla squadra di Max Allegri al Corriere della Sera, dove ammette: "Non lo so, ma per me abbiamo fatto il massimo. Va riconosciuto il merito a chi è stato più forte e fargli i complimenti. So che è difficile da accettare per i tifosi, lo è anche per me, ma nello sport bisogna saper accettare il risultato Dobbiamo anche tenere presente che partivamo da un ottavo posto”.

Nella prossima stagione l’obiettivo è lo scudetto della seconda stella?

"Deve esserlo, certo. Quando sei al Milan, giochi per vincere. È un privilegio".

Che sogno ha per il futuro?

"La Champions, un giorno. Ma prima ancora lo scudetto della seconda stella".