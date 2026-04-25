Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, ha ufficialmente confermato che Julian Brandt, una delle figure simbolo del club giallonero, lascerà la squadra al termine della stagione. Sono quindi fallite le trattative per il rinnovo del centrocampista, il cui contratto scade il 30 giugno 2026, pertanto è stato annunciato che le due parti hanno raggiunto un accordo informale per intraprendere una "nuova sfida". Brandt si prepara a salutare il Borussia Dortmund dopo 303 presenze in partite ufficiali ed è ora diventato il giocatore svincolato più prezioso sul mercato, con le contendenti individuabili in un'area geografica che spazia dall'Europa all'America. Si parte dalla Premier League, dove si sono mosse in particolare Aston Villa e Newcastle United.

Ma secondo Fussballdaten, non è da sottovalutare l'ipotesi Inter, anche perché il club nerazzurro è specialista nell'ingaggio di giocatori senza contratto; l'Inter, oltretutto vuole mantenere la qualità a centrocampo ai livelli della Champions League, pianificando di schierare Brandt al fianco o alle spalle di Hakan Çalhanoğlu. Concorrenza anche dalla Spagna con Barcellona e Atletico Madrid, coi Colchoneros che vorrebbero fare di lui il "cervello tecnico" del sistema in continua evoluzione di Diego Simeone. Infine, l'incognita MLS con l'FC Cincinnati che starebbe preparando un contratto pazzesco da presentare al giocatore, al fine di farne il nuovo volto del campionato e il leader del loro progetto. Resta da vedere come la stella tedesca valuterà un'avventura nel campionato a stelle e strisce in questa fase della sua carriera. Facile pensare che il suo entourage richiederà un bonus alla firma compreso tra i 10 e i 15 milioni di euro e un contratto che superi quello con il BVB che prevedeva un ingaggio tra gli 8 e i 9 milioni di euro, fino a raggiungere i 12 milioni, soprattutto considerando le opzioni provenienti dalla Premier League o dalla MLS.