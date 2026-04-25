Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole riprese da TuttoJuve: "Il Milan ha fatto un buon campionato, ha fatto sognare di poter stare dietro all’Inter. Personalmente ho creduto a quello che ha sempre detto Max (Allegri, ndr), che l’obiettivo vero fosse la Champions League. Se poi l’Inter avesse perso tre o quattro partite in più, come è successo l’anno scorso, magari il Milan sarebbe anche potuto rientrare, insieme ad altre squadre".