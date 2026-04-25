Lautaro Martinez salterà anche la gara col Torino. Assenza comunque prevedibile, considerando che il capitano nerazzurro non ha avuto modo di svolgere ancora alcun allenamento col gruppo questa settimana e anche oggi, riferisce Sport Mediaset, ha svolto lavoro personalizzato per poi lasciare Appiano Gentile. L'obiettivo del Toro è quello di tornare a disposizione domenica prossima, quando a San Siro arriverà il Parma. Assente ovviamente anche Luis Henrique, fermatosi ieri per un problema all'adduttore. 

Nemmeno Denzel Dumfries è al 100%, però l'esterno nerazzurro dovrebbe stringere i denti ma dovrebbe giocare titolare contro i granata; l'alternativa è rappresentata da Matteo Darmian, con Carlos Augusto nuovamente schierato nel terzetto difensivo. Davanti è pronto a tornare dal primo minuto Pio Esposito al fianco di Marcus Thuram.

Sezione: Focus / Data: Sab 25 aprile 2026 alle 13:29
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.