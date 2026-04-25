Lautaro Martinez salterà anche la gara col Torino. Assenza comunque prevedibile, considerando che il capitano nerazzurro non ha avuto modo di svolgere ancora alcun allenamento col gruppo questa settimana e anche oggi, riferisce Sport Mediaset, ha svolto lavoro personalizzato per poi lasciare Appiano Gentile. L'obiettivo del Toro è quello di tornare a disposizione domenica prossima, quando a San Siro arriverà il Parma. Assente ovviamente anche Luis Henrique, fermatosi ieri per un problema all'adduttore.
Nemmeno Denzel Dumfries è al 100%, però l'esterno nerazzurro dovrebbe stringere i denti ma dovrebbe giocare titolare contro i granata; l'alternativa è rappresentata da Matteo Darmian, con Carlos Augusto nuovamente schierato nel terzetto difensivo. Davanti è pronto a tornare dal primo minuto Pio Esposito al fianco di Marcus Thuram.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 14:42 Llorente: "Ad Allegri non si poteva chiedere di vincere subito. Milan e Juve il prossimo anno..."
- 14:28 Festa Scudetto, si attende la gara con il Verona. Torna il pullman scoperto
- 14:25 LIVE - Chivu: "Io amo da morire questi ragazzi. Bravo Sucic perché..."
- 14:12 Terremoto VAR, citata anche Inter-Verona 2024: omesso l'OFR su Bastoni
- 13:59 Napoli-Inter, Up & Down - Dade porta vitalità, Mancuso controllato
- 13:43 Pressioni su VAR e AVAR: avviso di garanzia per Gianluca Rocchi
- 13:29 SM - Lautaro lascia la Pinetina, niente Torino. Dumfries stringe i denti
- 13:14 Cannavaro: "In Italia l'Italia non sappiamo più difendere. Che dolore"
- 13:00 Arianna Fontana cuore nerazzurro: "Prenderei Dumfries per una staffetta. Mi rivedo in Barella. E sullo scudetto..."
- 12:51 Ferrante sbaglia, Cerpelletti segna: l'Inter U20 agguanta nel recupero l'1-1 a Napoli
- 12:45 Cigarini: "Migliori play in circolazione? Dico Calhanoglu, Vitinha clamoroso"
- 12:32 Allegri: "Il mio Milan non si è mai spento, l'Inter lavora da sei anni"
- 12:15 Mariani dirigerà Torino-Inter: con lui sono otto le vittorie in 19 precedenti
- 12:00 Passaggi riusciti, Acerbi e Darmian vicini alla perfezione: il dato
- 11:45 Berti giura amore alla sua Hayet... e alla sua Inter: "Delle altre non mi interessa"
- 11:30 Milan, Gabbia: "Per lo scudetto fatto il massimo. Complimenti all'Inter"
- 11:15 Cambio dell'ultimo secondo per Carbone con l'U20: Moressa al posto di Carrara
- 11:00 TS - Esposito favorito su Bonny: caccia al prestigioso traguardo personale
- 10:30 TS - Darmian-Inter, sarà addio: il difensore può tornare al Torino
- 10:15 TS - Inter, ritocchi in tutti i reparti: da Muharemovic a Diaby, tutti i nomi
- 10:00 TS - Dubbio Bastoni. Contro il Torino scalpitano Diouf e Darmian
- 09:45 Qui Torino - D'Aversa recupera Zapata, ma non cambia la coppia d'attacco
- 09:30 GdS - Inter, 4 punti per lo scudetto: una festa in casa manca dal 1989
- 09:15 Zambrotta: "Milan e Juventus? L'Inter ha fatto valere la sua forza generale"
- 09:00 CdS - Chivu, ragionamenti di formazione: attese novità contro il Torino
- 08:45 CdS - Inter-Diouf, futuro al bivio: permanenza o esperienza in prestito
- 08:30 GdS - Lautaro, Bastoni e Luis Henrique: le ultime dall'infermeria dell'Inter
- 08:15 GdS - Nasce l'Inter 'bosniaca': dopo Muharemovic mirino su Alajbegovic
- 00:00 I campioni dell'Italia saremo noi
- 23:58 Genoa Women, De La Fuente: "Inter forte, ma crediamo nella salvezza"
- 23:50 Conte: "L'Inter può alzare due trofei, ma l'anno scorso non ha vinto niente"
- 23:43 Michieletto: "Con lo Scudetto dell'Inter dimenticherò una stagione difficile"
- 23:29 Lazio, distorsione per Gila: obiettivo, riaverlo per la finale di Coppa Italia
- 23:14 Napoli, Conte: "Forse gli altri fanno comunicazione più completa"
- 23:00 Marotta: "Serie A la locomotiva del calcio, va ascoltata in modo maggiore"
- 22:45 McTominay show, il Napoli maltratta la Cremonese: è 4-0 al Maradona
- 22:36 Sneijder controcorrente: "Per me il calcio italiano non è peggiorato"
- 22:22 Lucio: "Noi brasiliani siamo tristi nel giocare un Mondiale senza l'Italia"
- 22:08 Materazzi: "In Italia mentalità da cambiare. Nella mia Inter 3 italiani, però..."
- 21:53 Borghi esalta Calhanoglu: "È sicuramente tra i top tre del nostro calcio"
- 21:40 Caressa: "Chivu bravissimo, ma non mi piace che venga sminuito Inzaghi"
- 21:30 Dumfries cambia agente? Romano nega. "E occhio a possibili movimenti"
- 21:20 Di Marzio: "Calhanoglu resterà all'Inter, rinnovo o no. C'è il veto di Chivu"
- 21:10 Chivu applica la sua teoria. L'ultimo esempio? La linea laterale di San Siro
- 20:55 Dimarco, primato statistico assoluto: big chance, assist e un altro dato
- 20:42 Finale Supercoppa 2026, la Lazio spinge per giocare negli USA ad agosto
- 20:27 De Canio: "Napoli? Star dietro all'Inter è comunque un ottimo risultato"
- 20:13 Akanji sarà ancora nerazzurro: presto l'operazione sarà formalizzata
- 19:58 Inter campione già in questa giornata? Il dato sugli ultimi 4 Scudetti
- 19:43 Tifosi Lazio alla finale di Coppa e non al derby. Lotito: "Chiedete a loro"
- 19:29 Sassuolo, solo 2 mln per Muharemovic: i neroverdi fiutano la super plusvalenza
- 19:14 VIDEO FcIN - Missione Baccin a Monza: occhi su Massolin e un obiettivo Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso TORINO-INTER, arriva già lo SCUDETTO? Lazio in FINALE di COPPA. Un NOME in POLE per la DIFESA!
- 18:52 Torino-Inter, terzo incrocio in stagione e 164esimo in totale: i precedenti
- 18:38 Braida approva Bastoni al Barça: "In blaugrana può vincere tanto"
- 18:23 Liverpool, Slot coccola Leoni: "Lo vedete? Sta diventando una bestia"
- 18:09 Bookies - Inter favorita sul Torino. Marcatori: duello tra Thuram e Simeone
- 17:55 Claudio Ranieri saluta la Roma, a rischio il ritorno di Tarantino?
- 17:40 Criscitiello: "L'Inter U23 doveva giocare le gare in casa a Carate Brianza"
- 17:26 Fabregas: "Ko con l'Inter? L'assalto finale merito loro, non demerito nostro"
- 17:12 Diverse assenze per l'Union Brescia contro l'Inter U23 a Monza: il punto
- 16:57 Rambaudi: "Lazio, campionato allenamento verso la finale di Coppa Italia"
- 16:43 Ranieri spiega l'addio alla Roma: "Decisione unilaterale della società"
- 16:28 De Rossi: "Como triste per la rimonta in Coppa Italia, ma l'Inter è forte"
- 16:14 Zanchetta: "Chivu non mi ha sorpreso. Stankovic torna all'Inter? Lo spero"
- 16:00 Real e Portogallo tentazioni per Mourinho: "Ho già detto abbastanza"
- 15:45 Primavera 1, il calendario della 37a giornata: quando si gioca Inter-Verona
- 15:30 Verso Torino-Inter, torna l'appuntamento con Chivu in conferenza: l'orario
- 15:15 Sky - Ripresa ad Appiano: Bastoni migliora, Lautaro e L. Henrique a parte
- 15:01 Fine contratto, l'Inter risparmia 14 milioni netti. Il resto dalle cessioni