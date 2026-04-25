Un punticino che può valere tanto quello che l'Inter U20 oporta a casa da Cercola, casa del Napoli Primavera, al termine di una partita di pura sofferenza che ha confermato ancora una volta come, pur tra tanti limiti, i ragazzi di Benny Carbone non mollano mai fino al fischio finale. E anche stavolta è andata così, nel contesto di una prestazione sotto tono in cui i padroni di casa legittimano il vantaggio grazie a un ottimo primo tempo carico di grinta, personalità, organizzazione e temperamento, tutte qualità che latitano tra gli ospiti, incapaci persino di creare occasioni negli ultimi 25 metri. Va da sé comunque che l'1-0 con cui si conclude l'intervallo nasce da un rigore molto generoso concesso dall'arbitro Di Mario per un contatto tra Bovio e Lo Scalzo su cui di norma si invita l'attaccante a rialzarsi. De Chiara è perfetto dagli undici metri.

Nella ripresa l'Inter ha un atteggiamento più propositivo e si presenta con il classe 2009 Dade per Moressa, titolare a sorpresa solo per il problema al ginocchio di Carrara nel riscaldamento. Il nuovo entrato non brilla per precisione ma ci mette una voglia matta di andare su ogni pallone ed è il primo a impegnare seriamente Ferrante in uscita. Il portiere del Napoli inizia a essere senza dubbio più coinvolto, ma non si registra alcun intervento dal coefficiente di difficoltà alto per lui. Il Napoli si abbassa e riparte in contropiede, il pallino resta in mano all'Inter ma la sterilità offensiva, anche dopo una serie di cambi che portano freschezza, rimane evidente. Proprio quando la partita sembra stia per esaurire ogni nota di cronaca, ecco l'errore proprio di Ferrante che si lascia scappare il pallone e lo mette a disposizione di Cerpelletti che, forse incredulo, lo sbatte in rete.

Prestazione deludente nel complesso per i giovani nerazzurri, che come al solito si aggrappano al carattere per andarsi a prendere il risultato. La corsa per agguantare i playoff resta viva, ma adesso servirà qualche vittoria.





IL TABELLINO

NAPOLI-INTER 1-1

Marcatori: 45′ De Chiara (N), 90+3′ Cerpelletti (I)

NAPOLI (3-4-3): Ferrante; Gambardella, Garofalo, Caucci; Olivieri, De Chiara, Prisco (64′ Genovese), Smeraldi (46′ Torre); Lo Scalzo (77′ Eletto), Raggioli, Borriello (77′ Camelio). A disp. Pugliese, Colella, De Luca, Cimmaruta, Nardozi, Iovine, Baridò. All. Dario Rocco.

INTER (4-3-3): Taho; Della Mora (78′ Conti), Bovio, Jakirovic, Marello; Venturini, Cerpelletti, Mancuso (62′ Franchi); Zarate (62′ Nenna), El Mahboubi (84′ Fasana), Moressa (46′ Dade). A disp. Farronato, Carrara, Putsen, La Torre, Breda, Williamson. All. Benito Carbone.

ARBITRO: Leonardo Di Mario (sez. Ciampino)

ASSISTENTI: Antonio Aletta (sez. Avellino), Steven La Regina (sez. Battipaglia).





RIVIVI IL LIVE

96' - Finisce qui! Pareggio last minute dell'Inter che evita la sconfitta a Napoli.

95' - DE CHIARA! Punizione dalla distanza e Taho si allunga tenendo lì il pallone.

Uscita imprecisa del portiere, al suo primo errore, palloine che resta lì e il centrocampista la butta dentro a porta vuota!

93' - GOL DI CERPELLETTI! ERRORE DI FERRANTE E ZAMPATA DEL CENTROCAMPISTA!

90' - CONTI! Tiro cross deviato che diventa pericolosissimo e si spegne appena sopra la traversa! Assegnati 5 minuti di recupero.

86' - VENTURINI! Il centrocampista calcia da fuori area ma trova le mani solide di Ferrante che blocca a terra.

82' - Bello spunto di El Mahboubi a destra, apertura a Conti e cross su cui si avventa Ferrante.

77' - Nel Napoli entrano Camelio ed Eletto. Nell'Inter esce Della Mora ed entra Conti.

70' - Proteste nerazzurre per un contatto Genovese-Dade in area di rigore, per Di Mario è fallo dell'attaccante.

69' - DELLA MORA! Il terzino attacca a destra e calcia sul primo palo, ma non trova la porta!

64' - Prisco non ce la fa, dentro Genovese.

62' - Doppio cambio nerazzurro: Franchi per Zarate, Nenna per Mancuso.

54' - DADE! Lancio per l'attaccante che punta la porta e calcia, trovando la chiusura di Ferrante!

49' - Ferrante esce con i tempi giusti su Dade e rimane a terra infortunato.

12.00 - Inizia il secondo tempo con un cambio per parte: Dade per Moressa e Torre per Smeraldi.

Vantaggio meritato, ma ingiusto per le modalità in cui si è concretizzato. Proprio allo scadere del primo tempo l'arbitro Di Mario concede un rigore al Napoli per una leggera trattenuta di Bovio ai danni di Lo Scalzo e permette a De Chiara di firmare il vantaggio dei padroni di casa. Che, ai punti, per quanto visto nel primo tempo, è più che meritato. L'Inter infatti non riesce a esprimersi in alcun modo nella metà campo avversaria, patisce l'aggressività degli azzurri e non trova spazi né linee di passaggio per innescare i propri esterni. In più, la corsia mancina dei padroni di casa è un coltello nel burro e crea costanti problemi a Della Mora e Zarate, spesso privi delle giuste distanze. La più grane occasione arriva al 7', quando Taho prima sbaglia e poi rimedia su Prisco. Per il resto è quasi un monologo napoletano, con la difesa nerazzurra comunque in grado di opporsi a tutte le iniziative avversarie. Fino alla decisione dell'arbitro di premiare il Napoli.

46' - Finisce il primo tempo, con veementi proteste da parte dei giocatori dell'Inter per un rigore decisamente generoso concesso da Di Mario. Animi molto caldi prima di rientrare negli spogliatoi.

45' - GOL DEL NAPOLI: DE CHIARA SPIAZZA TAHO.

44' - Calcio di rigore per il Napoli: Bovio sbilancia Lo Scalzo che però si lascia cadere molto facilmente.

43' - Jakirovic robusto su Borriello a centrocampo, l'arbitro Di Mario lo grazia dall'ammonizione.

40' - CERPELLETTI! Sinistro dalla distanza al volo che Ferrante blocca in due tempi.

37' - PRISCO! Destro da fuori area e pallone deviato in corner da Bovio prima che arrivi dalle parti di Taho!

36' - Ancora un'incursione a sinistra di Borriello che semina il panico, Morello deve sbrogliare la minaccia!

32' - Blitz di Raggioli a sinistra, cross nel cuore dell'area e anticipo decisivo di Jakirovic in corner!

28' - Zarate si fa spazio e calcia di sinistro svirgolando, ma c'è una spinta netta di Prisco ai suoi danni. Per l'arbitro tutto regolare.

25' - Tentativo di girata in area di Borriello, che va a sbattere contro Jakirovic. Taho va comodo a prendersi il pallone.

20' - DELLA MORA! Buon lavoro per il terzino che si porta il pallone sul sinistro e calcia dalla distanza forte ma centrale, trovando la presa sicura di Ferrante.

15' - Bravissimo Gambardella a neutralizzare un'iniziativa in area di Mancuso e a uscire con sicurezza tra gli avversari.

13' - Taho blocca il cross tagliato di Garofalo dopo un bello scambio a sinistra dei partenopei.

7' - TAHO! Clamoroso errore del portiere che rinvia addosso a Prisco, bravo ad arrivare sul pallone e a calciare, con la chiusura decisiva del portiere che rimedia al proprio svarione!

3' - Ferrante esce con i tempi giusti in anticipo su Moressa.

11.01 - Partiti!

10.59 - Tutto pronto al Piccolo per l'inizio della partita. C'è da risolvere prima un problema alla rete della porta difesa da Taho. Al posto di Cristian Carrara, che ha avuto un fastidio al ginocchio nel riscaldamento, c'è in campo Kevin Moressa.