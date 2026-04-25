Julio Ricardo Cruz, ex attaccante di Inter e Lazio, ha parlato ai microfoni del sito AllRoma.it, parlando della gara tra la Roma e il Bologna ma anche delle possibilità europee del club giallorosso, che rischia di scivolare in Conference League qualora la Lazio riuscisse a battere l'Inter nella finale di Coppa Italia del 13 maggio all'Olimpico: "Qua è una cosa difficile da ipotizzare, perchè io sono interista ma provo grande affetto per la Lazio, sono stato lì e i tifosi mi hanno fatto sentire bene. So che c’è un gemellaggio tra le due tifoserie, è una finale molto difficile dove non c’è una favorita. Sono contento che le due squadre siano in finale di Coppa Italia e si giocheranno un trofeo molto importante e quindi quello che dico sempre è vinca il migliore”.

El Jardinero parla anche del futuro di Gian Piero Gasperini e di Paulo Dybala: "Ho rispetto per Gasperini, non lo conosco personalmente e non l’ho vissuto da allenatore. L’esperienza all’Inter non è stata positiva anche se nelle altre squadre ha fatto bene, così come all’Atalanta portandola in Champions insieme alle persone che hanno lavorato in società. Quello è un merito suo ma anche di gruppo. Su Paulo e Lorenzo Pellegrini non lo so, c’è un mister che vorrà i suoi giocatori e Gasperini sceglierà tutti i migliori per fare bene nella prossima stagione. Paulo ha dimostrato sempre di essere un grandissimo giocatore. Ha vinto trofei e anche il Mondiale con l’Argentina, io non posso consigliarlo ma posso dire che un giocatore deve stare dove è felice, se è felice di farlo a Roma o da un’altra parte. Bisogna trovare il bene sia del calciatore ma anche come squadra. Non posso consigliare lui di andare via o rimanere, ma sono sicuro che Dybala e Pellegrini faranno la scelta migliore”.