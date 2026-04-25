Per Benito Carbone, costretto ad una variazione nell'undici iniziale prima dell'inizio del match Napoli-Inter U20. Il numero 17 nerazzurro, Kevin Moressa, prende all'ultimo secondo il posto di Cristian Carrara, inizialmente chiamato a scendere in campo nell'undici titolare della squadra ospite. Il classe 2008 ha riscontrato, durante il riscaldamento, un lieve fastidio al ginocchio che verrà valutato nelle prossime ore. Lo staff tecnico di ha preferito non rischiarlo e lasciarlo in panchina, prende il suo posto, appunto, l'italobrasiliano Moressa. 

Sezione: News / Data: Sab 25 aprile 2026 alle 11:15
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi