Per Benito Carbone, costretto ad una variazione nell'undici iniziale prima dell'inizio del match Napoli-Inter U20. Il numero 17 nerazzurro, Kevin Moressa, prende all'ultimo secondo il posto di Cristian Carrara, inizialmente chiamato a scendere in campo nell'undici titolare della squadra ospite. Il classe 2008 ha riscontrato, durante il riscaldamento, un lieve fastidio al ginocchio che verrà valutato nelle prossime ore. Lo staff tecnico di ha preferito non rischiarlo e lasciarlo in panchina, prende il suo posto, appunto, l'italobrasiliano Moressa.