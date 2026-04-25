Nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura di Milano che ha portato all'emissione di un avviso di garanzia nei confronti del designatore arbitrale di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi, riporta l'agenzia AGI, si parla anche dell'invito a comparire consegnato nei mesi scorsi a uno degli AVAR indagati, dove come detto si fa riferimento alla partita Inter-Verona dell’8 gennaio 2024 (campionato precedente a quello oggetto delle indagini che coinvolgono l'ex arbitro internazionale, ndr). L’episodio dubbio, che molto fece discutere a suo tempo, è quello della gomitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni nei confronti del giocatore gialloblu Ondrej Duda. Il dialogo tra Michael Fabbri, arbitro, e Luigi Nasca, al VAR, è stato rivelato integralmente nell'incontro di Coverciano: "C'è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera", dice Nasca, a cui Fabbri replica: “Ho detto che lui (Duda, ndr) si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!".

Mentre Fabbri è accerchiato dai giocatori del Verona, Nasca rivede le immagini del contatto tra Bastoni e Duda e decide di convalidare il decisivo gol di Frattesi: "Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina (per segnalare potenziali fuorigioco, ndr). Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo. Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare”. L’indagato, “in concorso con altri” avrebbe omesso di chiamare ‘On field review” al momento del fallo intenzionale di Bastoni commesso in una zona del campo distante dal gioco da cui seguiva immediatamente la rete della squadra di casa, decisiva del risultato finale”. Sono comunque diverse le partite del torneo scorso al vaglio degli inquirenti che si avviano a chiudere l'indagine tra non molto.