"Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura. Sono sereno e vado avanti". Nelle parole riportate da LaPresse, esprime la propria estraneità ai fatti contestati e ostenta serenità Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della CAN di Serie A e B, dopo la notizia dell'avviso di garanzia spiccato nei suoi confronti dalla Procura di Milano con l'accusa di frode sportiva. Rocchi ha fatto sapere che si difenderà per smontare ogni atto accusatorio nuovamente in rilievo. Il tutto, spiega la Gazzetta dello Sport, nasce nel maggio 2025 tramite una lettera di denuncia inviata ai vertici dell'AIA da Domenico Rocca, ex assistente arbitrale di Vibo Valentia che in Napoli-Fiorentina del 17 maggio 2024 ha vissuto la sua ultima gara in Serie A e il 9 maggio 2025 la sua ultima partita in B a La Spezia per il match tra i bianconeri e la Cremonese che di lì a poco sarebbe tornata in Serie A.

In quella missiva, Rocca denuncia il senso di frustrazione per essere stato, a suo dire, penalizzato da un sistema ingiusto. Il filone sportivo era stato aperto per iniziativa dell'assistente, il quale, parlando dell'episodio incriminato di Udinese-Parma del marzo 2025, arbitrata da Fabio Maresca, ha spiegato che sarebbe stato il designatore Rocchi ad "alzarsi rapidamente dalla postazione per "bussare" più volte sul vetro della stanza del VAR dove in quel momento erano al lavoro Daniele Paterna e Simone Sozza per richiamare la loro attenzione e che a loro volta chiameranno l’arbitro per un on field review" a seguito di un fallo di mano. A livello sportivo la denuncia era stata archiviata. Ora in ballo c'è la rilevanza penale.